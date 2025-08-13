miércoles 13  de  agosto 2025
Cazzu no le teme a los prejuicios y asegura sentirse orgullosa de su apariencia

Cazzu dijo en el programa El Gordo y la Flaca que se mantiene fiel a su estilo y abordó la razón por la que mantiene una cuenta en la controversial plataforma OnlyFans

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.&nbsp;

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. 

AFP/José R. Wood/Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- A Cazzu no le importa lo que otros tengan que decir respecto a su apariencia, pues asegura que su estilo la representa y la hace sentir cómoda, por lo que, a su juicio, el problema son aquellos que la señalan y juzgan sin siquiera conocerla.

Recientemente, en el programa El Gordo y la Flaca, la cantante argentina admitió que pese a los rechazos y discriminaciones de los que ha sido víctima, ella se mantiene fiel a su esencia.

"La verdad es que yo me siento súper orgullosa de cómo me veo. Yo me veo como yo me quiero ver y muestro de mí lo que quiero mostrar", comentó en la edición del 11 de agosto.

La Jefa también abordó el uso de la polémica plataforma OnlyFans, en la que asegura se mantiene porque le gusta compartir contenido con su comunidad y eso no es algo que deba ser condenado.

“Me gusta usar poca ropa. Me encanta mi OnlyFans. Me encanta todo lo que hago y estoy orgullosa, porque yo soy así, estoy segura de lo que soy. No creo que la persona que soy tenga que ver con el prejuicio. El prejuicio de los otros sí es un problema pero de los otros”, enfatizó.

Un nuevo hogar

La intérprete de 31 años aprovechó el momento para reafirmar que para ella lidiar con las miradas y los señalamientos ya es normal, puesto que la sociedad continúa cegada respecto a los prejuicios.

En este sentido, recordó que han sido los convencionalismos los que la han impulsado a ahorrar para comprar su propia casa, pues su estilo le ha cerrado las puertas a varias oportunidades de alquiler.

“Para mí es normal estar ahorrando para comprarme casa. Yo trabajo desde hace un montón, pero a veces es más, a veces es menos, a veces me va mejor, a veces invierto más de lo que tengo y bueno, son cosas que siento que está bueno hablarlas porque también es nuestra realidad”.

En semanas pasadas, Cazzu confesó en el podcast de Héctor Elí que debido al aumento de los costos de los alquileres en Argentina debió mudarse, y al entregar el apartamento en el que se encontraba, la dueña la trató con desaires, algo que atribuyó a su aspecto: sus tatuajes y la elección de su ropa.

"Cuando fui a entregar mi departamento —imagínate yo vivo con mi hija,tengo un toc un poco con el orden; soy muy ordenada, soy una señora hecha y derecha—, bueno la persona que me alquiló tenía simplemente un prejuicio latente, no tenía una razón para destratarme", manifestó.

