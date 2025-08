Cazzu revela los prejuicios de los que ha sido víctima buscando un nuevo hogar

MIAMI.- La fama no se traduce en fortuna inmediata. Y así lo ha hecho saber Cazzu, quien en medio de su apogeo confesó que no cuenta con una casa propia y expuso los prejuicios de los que ha sido víctima en la búsqueda de un alquiler en donde pueda hacer vida con la pequeña Inti.

Fue durante su participación en el podcast de Héctor Elí donde la Nena Trampa comentó que los alquileres en Argentina habían subido de precio y debió mudarse porque no podía seguir pagando el lugar al que llegó tras su ruptura con Christian Nodal.

"El otro día deshice un alquiler que tenía, ¿sabes? Como vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando… esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar", comentó.

La intérprete señaló que cuando fue a entregar el departamento la dueña del lugar la trató con desaires, algo que atribuyó a su aspecto: sus tatuajes y su estilo al momento de vestir.

"Cuando fui a entregar mi departamento —imagínate yo vivo con mi hija,tengo un toc un poco con el orden; soy muy ordenada, soy una señora hecha y derecha—, bueno la persona que me alquiló tenía simplemente un prejuicio latente, no tenía una razón para destratarme", manifestó.

"Este año me compro una casa"

En este sentido, la cantante señaló que le ha pasado muchas veces, perdiendo la oportunidad de rentar nuevos espacios por percepciones erróneas.

“Esas son las cosas que bueno, uno en la vida no se las termina de explicar. (Son) personas que te ven y que en ese momento que han visto cómo te vestís necesitan que en su cerebro eso que vos representas encaje con lo que ellos consideran que es lo que hay que representar: drogas, maldad, idea de desastre".

"Yo tengo mi amiga Joaqui, y siempre decimos: 'La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensa que vamos a estar.. no sé, haciendo algo malo'", agregó.

No obstante, la argentina enfatizó que este 2025 no termina sin ella comprar su propia casa, un deseo que ha crecido aún más tras los constantes desaires.

"Este año me compro una casa, sí o sí tengo que trabajar mucho".

Hogar con Nodal

Tras la controversial ruptura de Christian Nodal con Cazzu, trascendió en noviembre de 2024 que presuntamente el mexicano le habría dejado a la intérprete de Mala suerte el rancho que había comprado en Argentina para que viviera con la hija que tienen en común.

El supuesto gesto formaba parte del acuerdo de manutención para la primogénita de ambos.

Sin embargo, la información nunca fue confirmada y se dice que La Jefa abandonó la propiedad y se la dejó a su hermana Flor.

"Ellos compraron una finca en Argentina, que era donde Nodal vivía en el campo, que ahorita es donde está viviendo la hermana de Cazzu, pero que con eso había una cantidad de dinero y dentro de eso también se protegía”, dijo entonces el periodista Ernesto Buitrón.