Cazzu atraviesa su mejor momento profesional y supera a Nodal en ingresos

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.

MIAMI.- La carrera de Cazzu sigue en ascenso y no solo en lo artístico, sino también en lo económico. Una fuente cercana a la cantante argentina reveló que actualmente sus ingresos superan a los de Christian Nodal , su expareja y padre de su hija Inti, marcando un contraste con la polémica que ambos enfrentan por la pensión alimenticia.

Hace algunos días, Cazzu sorprendió al declarar que la pensión que recibe de Nodal no cubre los gastos que conlleva la crianza de su hija.

“No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”, expresó la artista de 31 años en un encuentro con la prensa mexicana.

Aunque dejó claro que cuenta con la estabilidad necesaria para sostener a Inti, sus palabras generaron debate en redes sociales, donde muchos señalaron que el monto que supuestamente aporta Nodal, de 7 mil dólares mensuales, no sería suficiente considerando el nivel de vida de ambos artistas.

Su mejor momento

El buen momento económico de la trapera argentina tiene un respaldo claro: su éxito profesional. Con el lanzamiento de su álbum Latinaje, que combina trap, folklore y cumbia, ha consolidado su lugar en la música latina. Además, su sencillo Con otra arrasó en plataformas digitales, alcanzando el primer puesto de tendencias en 17 países y logrando el debut más fuerte de una artista argentina en YouTube.

Estos logros, sumados a una gira internacional con fechas agotadas, han convertido a Cazzu en una de las artistas más rentables de la región. “Hoy Nodal no gana más que Cazzu”, aseguró la fuente consultada, destacando que la argentina vive un presente artístico y económico sin precedentes en su trayectoria.

Por su parte, Christian Nodal atraviesa una etapa distinta. Aunque sigue siendo uno de los cantantes más reconocidos de la música regional mexicana, su calendario de conciertos no ha tenido la misma intensidad que en años anteriores, lo que habría impactado en sus ingresos recientes.