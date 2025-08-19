Raúl de Molina habla sobre la pensión que Christian Nodal envía a Inti

MIAMI.- El tema de Christian Nodal , Ángela Aguilar y Cazzu volvió a encender las redes y la televisión este lunes en El Gordo y la Flaca. La polémica gira en torno a la pensión de 7,000 dólares mensuales que el cantante mexicano estaría dando a su hija Inti, la cual ha generado debates sobre si el monto es suficiente.

Durante el programa, Raúl de Molina explicó que, aunque muchos creen que Nodal tiene grandes cantidades de dinero, la realidad es otra. Según el conductor, mandar esa pensión representa un esfuerzo considerable, especialmente en un momento en el que el cantante no realiza tantos conciertos.

"No tiene tanto dinero como la gente piensa y no está haciendo tantos conciertos. Es bastante complicado y lo sé de personas muy cercanas a él", aseguró De Molina, pidiendo comprensión por la situación del intérprete de regional mexicano.

Mensaje a Cazzu

La polémica también recibió el respaldo de Lili Estefan, quien mostró empatía por Cazzu y la dificultad de salir adelante sola con una bebé mientras mantiene su carrera artística.

"Yo lo único que deseo es que Cazzu se encuentre un hombre maravilloso y que le vaya de maravilla, porque tener que quedarte tan rápido solita con la baby y tu carrera es muy difícil", expresó la conductora cubana.

La conversación entre De Molina y Estefan dejó claro que la situación es más compleja de lo que muchos piensan, y que tanto Nodal como Cazzu enfrentan presiones personales y profesionales mientras intentan equilibrar la vida familiar y la exposición mediática.