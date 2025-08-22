viernes 22  de  agosto 2025
FAMOSOS

Aseguran que Christian Nodal enfrenta dificultades económicas

Raúl de Molina aseveró que las finanzas de Christian Nodal no están en su mejor momento, y le recomendó alejarse profesionalmente de la Dinastía Aguilar

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Matt Winkelmeyer
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Pese a alardear sobre su éxito profesional y económico durante la entrevista que concedió a Adela Micha, aparentemente Christian Nodal no estaría atravesando la mejor racha financiera, lo que le estaría ocasionando al cantante dificultades para enviarle a Cazzu la manutención de Inti.

La teoría fue revelada por Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca. Según el presentador, el intérprete mexicano estaría haciendo un esfuerzo extraordinario por cumplir con el compromiso que tiene con Julieta Cazzuchelli, nombre de pila de la intérprete argentina, en pro del bienestar de su hija.

Lee además
Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. 
FAMOSOS

Cazzu atraviesa su mejor momento profesional y supera a Nodal en ingresos
Raúl de Molina. (CORTESÍA)
FAMOSOS

Raúl de Molina habla sobre la pensión que Christian Nodal envía a Inti

“Para Christian Nodal, mandar en este momento 7 mil dólares (…) tiene que hacer un esfuerzo extraordinario porque aunque ustedes piensan que ganó mucho dinero, no tiene tanto dinero como la gente piensa”, comentó.

Aunque no reveló cómo obtuvo la información ni quién es su fuente, de Molina señaló que tiene pruebas de lo que dice.

“No sé qué pasó, pero la gente piensa que la cosa es fácil, y no es fácil. No tiene tanto dinero como la gente piensa y no está haciendo tantos conciertos como la gente piensa. Esto es bastante complicado… Lo sé de personas muy cercanas a él, así que entiéndanlo porque no voy a hablar por hablar, lo sé porque tengo las pruebas”.

Finanzas y relación familiar

De Molina también expuso que la diferencia entre la equivalencia entre el peso argentino y los dólares estadounidenses es bastante. “Siete mil dólares al mes, en Argentina, es el equivalente a 20 mil dólares en Estados Unidos”.

Raúl de Molina también aprovechó el momento para sugerir a Nodal tomar distancia de la Dinastía Aguilar en los escenarios, haciendo referencia a la presentación especial que hizo durante un concierto que brindó la familia de su esposa en Los Ángeles.

"Christian no necesita esto (…) Yo creo que Christian Nodal debe de tener su carrera separada de la familia Aguilar aunque estén casados… Lo digo porque lo quiero… Te quiero Christian. Te vi crecer en la música. Eres de los mejores cantantes que hay, tú lo sabes, te he entrevistado muchas veces y creo que eres un ejemplo de la música de la gente joven. No quiero que tengas los problemas que estás teniendo ahora".

Las palabras de Raúl coinciden con lo dicho por Bis La Medium en Despierta América, donde al leer las cartas del cantante notó que presuntamente tenía problemas económicos.

“Nodal no está en su mejor momento y entre las patas se lleva a la mujer que hoy él dice que ama… Mucho enredo, falta de economía mi querido Nodal. No mientas más”, declaró la medium.

Temas
Te puede interesar

Jomari Goyso sobre entrevista de Nodal: "La gente ya ha comprado una historia"

Cazzu responde a Christian Nodal tras recientes declaraciones

Raúl de Molina critica a Christian Nodal y defiende a Ángela Aguilar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
¿Defensa o miedo?

Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Migración

EEUU intensifica escrutinio migratorio y anuncia que 55 millones de visas están sujetas a revisión

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
REDUCE LA SUBIDA

FPL acuerda alza menor de tarifas eléctricas, pero enfrenta oposición de grupos de consumidores

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump, John Bolton

Crystal Marull, madre de los estudiantes afectados en escuela de Florida. 
HOSTIGAMIENTO

Fiscal General de Florida exige destitución de maestra en Alachua por presunto acoso político a estudiante

Estudiantes acuden a clase 
EN EL TOP

Varias escuelas de Florida destacan entre las 100 mejores de EEUU, según U.S. News

Camiones con militares, La Habana, Cuba. 
SUCESOS

Joven de 18 años se quita la vida en unidad militar en Cuba