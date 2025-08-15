viernes 15  de  agosto 2025
FAMOSOS

Raúl de Molina critica a Christian Nodal y defiende a Ángela Aguilar

Raúl de Molina cuestionó la forma en que Christian Nodal ha manejado su imagen y su carrera desde que formalizó su relación con Ángela Aguilar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El presentador de televisión Raúl de Molina, conductor de El Gordo y la Flaca, se pronunció sobre la más reciente entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, en la que el cantante habló de su ruptura con Cazzu y del inicio de su romance con Ángela Aguilar. Sus declaraciones han sumado un nuevo capítulo a la controversia que rodea la vida personal del cantante.

Durante la emisión del programa de Univision, De Molina cuestionó la forma en que Nodal ha manejado su imagen y su carrera desde que formalizó su relación con Ángela. “Él quería salir de eso y mira lo que le pasó. Una persona que yo tanto quiero, que tiene una de las carreras mejores en la música grupera… después que se casó con Ángela Aguilar le ha ido de peor en peor, y yo estoy diciendo la verdad”, afirmó.

Raúl insistió en que Nodal, considerado hasta hace poco como una de las figuras más influyentes del género, ha visto afectada su trayectoria en los últimos meses: “Le ha afectado muchísimo en su carrera siendo el hombre principal de la música grupera. Ahora va a ser difícil salir del problema que tiene”.

El presentador también sugirió que Nodal no ha recibido el respaldo adecuado para enfrentar la presión mediática: “Le debieron de haber aconsejado mejor. Él dejó a la publicista que tenía, después, la gente que lo quería, y todo se le fue encima”.

Empatía hacia Ángela

A pesar de las críticas, De Molina mostró empatía hacia Ángela Aguilar, quien ha estado en el centro de los comentarios desde que oficializó su romance y posterior matrimonio con Nodal. “No se merece lo que le está pasando”, dijo, dejando claro que la joven cantante no debería cargar con la polémica que rodea la vida sentimental de su esposo.

Las declaraciones de Raúl de Molina llegan pocos días después de que Nodal diera detalles de su vida privada en una entrevista con Adela Micha, donde negó que Ángela haya sido la causa de su ruptura con Cazzu y aseguró que su relación comenzó una vez que la etapa con la rapera argentina había terminado.

Sin embargo, la exposición pública de estos asuntos ha mantenido la controversia viva y ha generado opiniones divididas entre sus seguidores.

Temas
