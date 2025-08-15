viernes 15  de  agosto 2025
Cazzu responde a Christian Nodal tras recientes declaraciones

En la entrevista con Adela Micha, realizada en su rancho de Houston, Nodal ofreció su versión sobre la ruptura con Cazzu, su nueva vida en pareja y su papel como padre de Inti

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.

Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. 

AFP/José R. Wood/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante argentina Cazzu ha reaccionado de manera indirecta pero significativa a las recientes declaraciones de su expareja, Christian Nodal, durante la entrevista que el cantante ofreció a la periodista mexicana Adela Micha.

Su respuesta llegó a través de redes sociales, donde compartió un fragmento de su tema Engreído, interpretado junto a Elena Rose, encendiendo las especulaciones de sus seguidores sobre un mensaje dirigido al intérprete de Botella tras botella.

En sus historias de Instagram, Cazzu publicó un extracto de la canción, incluida en su álbum Latinaje, cuya letra hace alusión a actitudes arrogantes y egocéntricas.

Aunque no mencionó nombres, el gesto fue interpretado por muchos como una clara referencia a las palabras de Nodal, quien recientemente abordó públicamente el fin de su relación con la artista y su matrimonio con Ángela Aguilar.

Lo que dijo Nodal

En la entrevista con Adela Micha, realizada en su rancho de Houston, Nodal ofreció su versión sobre la ruptura con Cazzu, su nueva vida en pareja y su papel como padre de Inti.

Entre los puntos que más llamaron la atención estuvo la cercanía entre la separación de la madre de su hija y su compromiso con Ángela Aguilar, algo que ha generado controversia y críticas en redes sociales.

El cantante aseguró que todo fluyó naturalmente y que no existieron traiciones, pero sus declaraciones no lograron calmar la ola de opiniones divididas.

Una respuesta

Fiel a su estilo reservado, Cazzu optó por no dar entrevistas ni hacer declaraciones públicas sobre el tema, pero sí utilizó su música como forma de expresión. La elección de Engreído dejó entrever que, aunque no desea entrar en confrontaciones mediáticas, sí quiere dejar clara su postura y su fortaleza frente a las críticas y las narrativas ajenas.

Tras la publicación, sus fans inundaron Twitter e Instagram con mensajes de apoyo, interpretando la canción como una respuesta elegante y poderosa a los dichos de Nodal.

Algunos destacaron que Cazzu ha sabido transformar sus experiencias personales en arte, sin necesidad de ataques directos ni polémicas abiertas.

