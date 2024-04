Cecilia Roth, Premio Platino de Honor 2024

“Me da mucha emoción y una enorme alegría estar aquí con gente que hace audiovisual, con todos aquellos que sabemos lo difícil que es hacer cine y hacer series, estar en una pantalla, de como cambia la industria permanentemente, de como cambian los países”, continuó.

La mítica actriz, que se ha puesto bajo las órdenes de directores de la talla de Pedro Almodóvar, aprovechó su discurso de agradecimiento para alzar la voz y clamar por el cine argentino que atraviesa una crisis.

“En estos momentos en Argentina se está haciendo muy difícil hacer cine, la cultura en general es un punto casi de expulsión de todos aquellos que nos dedicamos a esto, que son enormes cantidades de familias. Quiero que esto se sepa en Latinoamérica y en España, y también es un pedido de ayuda, porque nuestro cine… Este año tenemos una cantidad enorme de representantes del cine que se hace en Argentina, que es cada vez más beneficioso, económicamente por un lado y por otro las películas y series son de un interés masivo, no solamente en Argentina”, señaló Roth.

La actriz recordó un pensamiento de Almodóvar al evaluar el estado actual del cine argentino.

“Y existe aquella frase que hace poco dijo Almodovar en los Goyas: que para cierta parte de la política argentina y del mundo, el cine argentino es malo y no lo ve nadie. Quiero decir lo contrario, estamos aquí diciendo lo contrario. Y este pedido de ayuda significa que estemos atentos, porque a lo mejor el año que viene no hay ningún representante de nuestro país. El año que viene no se va a hacer ni una película”, indicó.

Asimismo, enfatizó la importancia del rol del cine dentro de la cultura nacional.

"El cine argentino ha crecido de una manera profunda e independiente en el sentido de contar historias que nos pertenecen. Somos un eslabón de la cultura que significa la historia de nuestro país. No podemos cortarlo, no se pueden cortar los eslabones. Estoy segura que esto pasará, pero con la ayuda de ustedes más,

Aunque su paso por el teatro y la televisión ha sido exitoso, Cecilia Roth cuenta con una sólida trayectoria en el cine. Entre las películas que tiene en su haber está Martín (1997), que le valió el Goya a la mejor actriz. Fue la primera actriz no española en hacerse con un premio Goya. Con la cinta Todo sobre mi madre, de Almodóvar, alcanzó proyección internacional cuando el filme ganó el Óscar a la mejor película extranjera.

Los Premios Platino celebran las producciones realizadas en español y portugués. En la edición 2023 el premio Platino de Honor recayó en el actor Benicio del Toro.