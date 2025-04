Celebridades lamentan la muerte del papa Francisco

Hoy estos famosos se unen al duelo de la Iglesia Católica, lamentando la muerte y compartiendo en redes sociales fotografías o mensajes en su honor.

El actor español Antonio Banderas compartió en redes una fotografía de su encuentro con el líder católico. "Muere el papa Francisco, muere un hombre que al frente de la Iglesia Católica mostró bondad, amor y misericordia con los más necesitados", escribió.

El cantante colombiano Sebastián Yatra también publicó una imagen del momento en el que conoció al sumo pontífice. En el retrato se logra ver cómo ambos se dan la mano con una sonrisa, mientras están rodeados de camarógrafos que captaron el momento.

"Vuela alto", mencionó el artista.

El influencer Tomás Páramo también se pronunció tras la noticia del fallecimiento del papa, con un sentido mensaje en el que destacó la importancia de su legado en la Iglesia y el mundo.

"Querido Papa Francisco, gracias por haber acompañado a Jesús hasta la cruz. Gracias porque en tu sufrimiento nos has dejado una gran lección de amor. Y hoy, lunes de Pascua, has volado al cielo. Hoy la Iglesia se queda triste, huérfana de un padre, de un abuelo, de un amigo bueno. Gracias por haber abierto tu corazón —y el corazón de la Iglesia— a tantos. Gracias por arrodillarte ante los pobres, por haberte impuesto a normas escritas por el hombre para poner en el centro la Palabra del Amor, la Palabra de Dios. Gracias por la valentía de no decir lo políticamente correcto, por ser refugio. Por ser el primero, pero uno más".

Por su parte, Alejandro Sanz escribió en la plataforma X: "No quisiste gustar a todo el mundo, sino decir lo que pensabas".

El rey Carlos III, en nombre de la familia real de Inglaterra, emitió un comunicado en el que lamentó la noticia. El hijo de la reina Isabel II, junto con la reina Camila, compartió con el papa recientemente en su viaje a Italia.

Residente también se pronunció destacando que el papa Francisco fue un hombre: "Irrepetible, especial, único".

El futbolista argentino Lionel Messi dedicó un breve mensaje tras conocerse la muerte de su compatriota. "Un papa distinto, cercano, argentino... QEPD (Que en paz descanse) papa Francisco. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Te vamos a extrañar".

El humorista estadounidense Jimmy Fallon, quien participó el año pasado en un encuentro en el vaticano en el que el papa recibió a varios comediantes del mundo, compartió una fotografía del momento y escribió: "Fue un honor conocer al papa Francisco el pasado verano. Me alegra haberte hecho reír. Gracias por tus palabras de aliento. Descansa en Paz".

La actriz mexicana Florinda Meza, por su parte, aseveró que la partida del sumo pontífice ha sido una sorpresa para todo el mundo.

“Querido papa Francisco: ahora ya estás con Dios; te voy a extrañar mucho. Siempre estabas preocupado por los más desprotegidos. Siempre dando sorpresas al mundo, tu partida es la mayor de ellas (…) La tristeza por tu ausencia es enorme, pero la esperanza de tu legado es mayor. Espero que mi Rober te haya dado un abrazo de bienvenida en el cielo, seguro te dijo ‘¡No contaban con tu astucia!’”.

La actriz Eva Longoria, que será reconocida en los Premios Platino, agradeció al papa por su lucha y el apoyo que brindó a los desfavorecidos.

"Descanse en paz, Su Santidad el Papa Francisco. Gracias por ser un aliado para muchos de nosotros y hablar por los marginados. Tu compasión, bondad y humildad siempre serán recordadas".