Céline Dion deslumbra desde la Torre Eiffel en Juegos Olímpicos

Pocos la imaginaban en París al ver el impactante pasaje del reciente documental Je suis: Céline Dion, donde aparece sacudida por espasmos, vencida por el dolor, en medio de una crisis, debido a que sufre de Síndrome de la Persona Rígida (SPR).

Esta rara patología neurológica sin cura conocida la ha obligado a abandonar su carrera.

Dion tiene un vínculo especial con Francia, donde llegó con el disco D'eux (1995), escrito por el compositor francés Jean-Jacques Goldman.

En 1997, el planeta sucumbió con My heart will go on, en la banda sonora de la producción Titanic, de James Cameron.

FUENTE: AFP