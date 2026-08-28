viernes 28  de  agosto 2026
MÚSICA

Céline Dion llega a Francia para esperado regreso a los escenarios

Dion anunció en marzo que ofrecería 16 conciertos en la capital francesa a partir de septiembre y octubre, tras un largo descanso debido a problemas de salud

Una captura de un video difundido por Olympic Broadcasting Services muestra a la cantante canadiense Celine Dion actuando en la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, el 26 de julio de 2024.

Una captura de un video difundido por Olympic Broadcasting Services muestra a la cantante canadiense Celine Dion actuando en la Torre Eiffel durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, el 26 de julio de 2024.

AFP

PARÍS.- La superestrella canadiense Celine Dion llegó a París el viernes, dos semanas antes del primero de sus conciertos de regreso con entradas agotadas en la capital francesa.

La cantante se dirigió al lujoso hotel Royal Monceau, cerca de los Campos Elíseos, donde una multitud de admiradores, tras las barreras de seguridad, la aclamaron y gritaron: "¡Céline, te queremos!".

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"Siempre me he sentido apoyada desde el primer día y es una historia que continúa", declaró a BFM TV, luciendo gafas de sol negras y una gabardina beige.

"Es cierto que este es mi segundo hogar. Les agradezco que estén aquí, muchas gracias", les dijo a sus fans.

Esperado regreso

La artista de 58 años anunció en marzo que ofrecería 16 conciertos en la capital francesa a partir de septiembre y octubre, tras un largo descanso debido a problemas de salud. Sus últimos conciertos completos fueron en 2020.

El anuncio provocó una frenética búsqueda de entradas, algo que no se veía desde la gira The Eras de Taylor Swift en 2024.

Dion apareció en la Torre Eiffel para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París ese mismo año, y su actuación, que acaparó todas las miradas, generó especulaciones sobre si había cantado o hecho playback.

En 2022, la cantante reveló que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, un trastorno autoinmune incurable. Se vio obligada a cancelar las últimas fechas de su gira debido a la pandemia de COVID-19 y a su delicado estado de salud.

FUENTE: AFP

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