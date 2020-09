Centro Cultural Español en Miami estrena serie de cortos

Cada viernes y sábado, a partir de las 12 pm, hasta el 3 de octubre se emitirá uno de los trabajos escogidos. Viernes a través del canal de YouTube del Centro y sábados a través de IGTV en Instagram @ccemiami.

Índigo, de la actriz y productora mexicana Verónica Rocco radicada en Miami, cerrará la serie el 3 de octubre. DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Rocco sobre la pieza que concibió con la ayuda de sus dos hijas y con la que se remonta a su niñez para expresar nostalgia de otros tiempos.

La pequeña Renier, de 9 años, representa a la curiosa niña que un día fue su madre, la creadora de la pieza, mientras que Louise, de 16 años, estuvo a cargo de las imágenes. “Lo hice totalmente en familia, con mis dos hijas. La fotógrafa es mi hija mayor y la actriz es mi hija menor. Es un recuerdo de un verano en plena pandemia, pero no quise mencionar esa palabra porque ya todos sabemos”, contó Rocco sobre la realización de Índigo.

“De alguna manera es una reflexión. Creo que todos hemos tenido tiempo de reflexionar sobre el medioambiente. Y platicando con artistas vemos como estando encerrados valoramos más poder estar en un campo o en una playa, valoramos más todo lo que hemos dejado de hacer”, agregó.

Con Índigo, Rocco también quiere alertar sobre el peligro del consumo excesivo e instar a valorar lo verdaderamente importante.

“El consumo desmedido es lo que nos ha llevado a los altos niveles de contaminación. Dejemos de consumir, volvamos a lo básico, conectemos con la naturaleza”, expuso.

“Quise hablar sobre la falta de color, que menciono varias veces, y sobre cómo está sufriendo el planeta que cada vez está más contaminado. Y cómo ahora que tenemos que usar un cubreboca anhelamos el tiempo en el que no lo usábamos y la vida era otra. Entonces, para mí, esta cuestión de la pandemia es un llamado de atención, un llamado a la reflexión”, añadió.

El título de la pieza alude al nombre del color que le gustaría que prevaleciera en la naturaleza, precisamente, ese color que de pronto se ausenta o se vuelve gris. “Índigo representa el color del cielo y el mar. Ella [la niña] cree que es la guardiana del cielo y del mar, por esas cosas inocentes que dicen las madres, pero ella se lo tomó muy en serio. Y un día vio el cielo y el mar más grises, y quiso investigar que estaba pasando”, adelantó sobre la historia que narra el corto, de unos 10 minutos de duración.

“Fue súper maratónico grabar y editar en dos semanas; estuvo súper intenso, pero nos abocamos 24/7 a ello. Tuve la suerte, no sé si decirle así, de que el día que fuimos a grabar había marea roja, entonces había una cantidad horrible de peces y aves muertas y mucha basura, algo muy feo, pero que vino bien para el propósito del corto. Pensamos en un final esperanzador, pero no feliz porque sería como quitarle importancia a todo el discurso”, agregó.

Para Verónica Rocco, actriz de teatro y productora que vive en Miami hace 10 años, estos han sido tiempos difíciles al cuidado de sus hijas siendo madre soltera. Pero no deja de lado estos proyectos que asegura necesitar.

“Estoy separada, están totalmente a mi cargo. Hemos podido sobrevivir este tiempo a base de las ayudas, porque esto es lo único a lo que me dedico. También hago audios, grabo voice overs de televisión, pero la producción de televisión ha bajado muchísimo. Y yo necesito estar en procesos creativos para sentirme viva. Entonces me vino de maravilla hacer esto. También estoy haciendo un documental”, contó Rocco, quien hace cinco está vinculada al Centro Cultural Español.

En cuanto al reto que representa hacer un corto que de alguna manera reflejara el formato del microteatro, comentó:

“Quisimos hacer mejor un cortometraje, porque me cuesta mucho trabajo eso de ver teatro e video. No siento que se pueda hacer teatro así, o es teatro o es video. El teatro es de persona a persona, de corazón a corazón. Y el teatro, por más que queramos, no va a ser posible hasta que no nos podamos reunir de nuevo”.

Programación de "Microtheater Miami in Shorts"

4 y 5 de septiembre - Raíz Madre - Corto original de José Ángel Soto Favela (Durango, México)

11 y 12 de septiembre- Un mundo nuevo -Corto original de Florencia Laval y Lucas Suryano (Buenos Aires, Argentina)

18 y 19 de septiembre - The Lilliputian Pill - Corto original de Lara Lom y Helen Lom (London/ Geneva)

25 y 26 de septiembre - Throwing Stones in Greenhouses - Corto de David Brzostowicki. (Fort Lauderdale)

2 y 3 de octubre- Índigo - Corto original de Verónica Rocco (Miami)