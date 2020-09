Chadwick Boseman donó parte de su salario a Sienna Miller

"Él produjo 21 bridges y había insistido mucho para que yo participase en ella. Era fanático de mi trabajo, algo que me resultaba emocionante porque yo también lo era del suyo. Me contactó y me ofreció estar en la película; era una época en la que no quería trabajar más porque lo había estado haciendo sin parar y estaba agotada, pero yo quería trabajar con él", narró Mille a la revista, quien en su momento dudó si contar o no la donación de salario que le hizo su compañero para llevar a cabo este proyecto.

“No sabía si contar o no esta historia, y todavía no lo he hecho, pero lo voy a contar porque creo que es un testimonio de quién era”, aseguró la actriz de 38 años de edad.

“Esta fue una película de gran presupuesto, y creo que todo el mundo sabe lo que sucede con la disparidad salarial de género en Hollywood. Yo pedí una cifra que el estudio no estaba dispuesto a pagar”, explicó.

"Yo dije que haría la película si se me pagaban adecuadamente. Y Chadwick terminó donando parte de su salario para llegar al número que había pedido. Dijo que eso era lo que me merecía que me pagaran”, dijo Sienna Miller.

Chadwick Boseman cumplió un mes de fallecido. El pasado 28 de agosto enlutó al séptimo arte con su inesperada muerte, producto de un cáncer de colon que padeció en silencio durante cuatro años.