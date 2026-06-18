Charlie Zaa llegará al sur de Florida con "Nacer de Nuevo Tour 2026"

MIAMI.- Charlie Zaa continúa recorriendo escenarios de América Latina y Estados Unidos con Nacer de Nuevo Tour 2026, una propuesta que marca un nuevo momento en la trayectoria del reconocido intérprete colombiano y que tendrá una parada en el sur de Florida el próximo 20 de junio.

El cantante se presentará en el Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines como parte de una agenda internacional que ya ha incluido actuaciones en México, Chile y Perú, además de compromisos programados en Puerto Rico y otros mercados de la región.

La iniciativa toma su nombre de Nacer de Nuevo, un proyecto que refleja una renovación profesional para quien durante más de tres décadas ha mantenido una estrecha conexión con el público latino a través de la música romántica.

Reconocido por éxitos como Un disco más, Sentimientos, Nuestro juramento y Rondando tu esquina, Charlie Zaa alcanzó gran popularidad durante la década de 1990 gracias a sus versiones de clásicos del bolero y del repertorio tradicional latinoamericano.

Tras iniciar el tour en Acapulco y continuar con actuaciones en Chile, Lima y Veracruz, el intérprete llegará a Florida antes de seguir su calendario con una cita prevista en Puerto Rico y otras fechas que serán anunciadas próximamente por la producción.

Como parte de esta serie de conciertos, Aaron Zaa participa como invitado especial en varios de los espectáculos programados.

La presentación en Pembroke Pines ofrecerá a los seguidores del artista en el sur de Florida la oportunidad de reencontrarse con una de las voces más representativas de la música romántica en español, en un espectáculo que combina temas emblemáticos de su carrera con propuestas de esta nueva etapa profesional.

Con más de tres décadas de trayectoria, el colombiano mantiene una presencia activa en escenarios internacionales y continúa apostando por un repertorio capaz de conectar tanto con quienes lo han acompañado desde sus inicios como con nuevas generaciones de admiradores.