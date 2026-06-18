jueves 18  de  junio 2026
MÚSICA

Charlie Zaa llegará al sur de Florida con "Nacer de Nuevo Tour 2026"

El cantante colombiano hará una parada en Pembroke Pines como parte del recorrido internacional que lo ha llevado por escenarios de América Latina y que continuará por Estados Unidos y el Caribe

Charlie Zaa.&nbsp;

Charlie Zaa. 

Cortesía
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Charlie Zaa continúa recorriendo escenarios de América Latina y Estados Unidos con Nacer de Nuevo Tour 2026, una propuesta que marca un nuevo momento en la trayectoria del reconocido intérprete colombiano y que tendrá una parada en el sur de Florida el próximo 20 de junio.

El cantante se presentará en el Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines como parte de una agenda internacional que ya ha incluido actuaciones en México, Chile y Perú, además de compromisos programados en Puerto Rico y otros mercados de la región.

Lee además
Lorne Michaels recibe el premio al Mejor Musical por Schmigadoon! durante la sala de prensa de la 79.ª edición de los Premios Tony en el Radio City Music Hall, Nueva York. 
PREMIOS

El musical "Schmigadoon!" y la obra "Liberation" triunfan en los Tony
La Copa Mundial de la FIFA 2026, llegará a diferentes espacios deportivos en Estados Unidos.
MÚSICA

Mundial 2026 apuesta por grandes presentaciones de música para atraer más público

La iniciativa toma su nombre de Nacer de Nuevo, un proyecto que refleja una renovación profesional para quien durante más de tres décadas ha mantenido una estrecha conexión con el público latino a través de la música romántica.

Reconocido por éxitos como Un disco más, Sentimientos, Nuestro juramento y Rondando tu esquina, Charlie Zaa alcanzó gran popularidad durante la década de 1990 gracias a sus versiones de clásicos del bolero y del repertorio tradicional latinoamericano.

Tras iniciar el tour en Acapulco y continuar con actuaciones en Chile, Lima y Veracruz, el intérprete llegará a Florida antes de seguir su calendario con una cita prevista en Puerto Rico y otras fechas que serán anunciadas próximamente por la producción.

Como parte de esta serie de conciertos, Aaron Zaa participa como invitado especial en varios de los espectáculos programados.

La presentación en Pembroke Pines ofrecerá a los seguidores del artista en el sur de Florida la oportunidad de reencontrarse con una de las voces más representativas de la música romántica en español, en un espectáculo que combina temas emblemáticos de su carrera con propuestas de esta nueva etapa profesional.

Con más de tres décadas de trayectoria, el colombiano mantiene una presencia activa en escenarios internacionales y continúa apostando por un repertorio capaz de conectar tanto con quienes lo han acompañado desde sus inicios como con nuevas generaciones de admiradores.

Temas
Te puede interesar

Shakira confiesa que pensó en poner fin a carrera musical

Sky High Dominicana fortalece el turismo de salud con alianza estratégica junto a Plaza de la Salud

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante la firma de las nuevas leyes. 
MANO DURA

DeSantis firma cinco nuevas leyes para endurecer penas y reforzar la seguridad en Florida

La medida afectará a nueve escuelas en el condado.
EDUCACIÓN

Miami-Dade planea cerrar nueve escuelas tras perder más de 13.000 estudiantes en un año

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
FAMOSOS

Shakira y el actor Manuel García-Rulfo desatan rumores de romance

Un cartel que muestra al derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, con la palabra Criminales, cuelga en una pantalla digital de mobiliario urbano en una calle contigua a la Audiencia Nacional, en Madrid. 
Corrupción

Imputadas las dos hijas de Zapatero en la causa contra el expresidente del Gobierno español

Imagen referencial.
FALLO

Tribunal de Florida anula prohibición de porte oculto de armas para adultos menores de 21 años

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda desde el Air Force One.
MEMORANDO

¿Podrá EEUU concretar un acuerdo efectivo y definitivo con Irán?

Por Leonardo Morales
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante la firma de las nuevas leyes. 
MANO DURA

DeSantis firma cinco nuevas leyes para endurecer penas y reforzar la seguridad en Florida

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar.
INMIGRACIÓN

María Elvira Salazar insiste en una solución para miles de cubanos con I-220A

Presidente del Grupo IDEA, Nelson Mezerhane, dará la bienvenida en VI Seminario Virtual sobre Gobernanza Digital y Crecimiento en Libertad, como lo hizo en el evento pasado sobre las democracias el 14 de julio 2025
EVENTO GLOBAL

Derechos humanos en el nuevo orden global es tema de debate del VI Seminario sobre Gobernanza Global

La diputada Dinorah Figuera durante un acto político en Valencia, España, el 01DIC24. 
VENEZUELA

Dinorah Figuera regresa a Venezuela y abre canal de diálogo político con el chavismo