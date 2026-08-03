Katy Perry y Justin Trudeau comparten romántico beso durante escapada a Francia

Justin Trudeau y Katy Perry asistieron al estreno de "Katy Perry: The Lifetimes Tour" durante el Festival de Tribeca 2026 en el Teatro BMCC el 8 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Durante una escapada romántica a Saint-Tropez, Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados compartiendo un romántico beso en la playa. La cantante pop y el ex primer ministro canadiense fueron vistos disfrutando de un baño en el club de playa Les Palmiers, en la playa de Pampelonne, al sur de Francia.

La pareja disfrutó de un día de diversión bajo el sol. En una foto, se les ve de la mano mientras pasean por la playa. En otra, se detienen para darse un cálido abrazo antes de besarse.

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Escapada francesa

La visita a Les Palmiers se produjo justo después de que la pareja pasara el día en el Club 55, un legendario restaurante y club de playa en la Riviera Francesa. Se les vio nadando, disfrutando de unas copas juntos y dándose un beso en el agua.

La exjueza de American Idol llevaba un bolso de paja y un conjunto monocromático marrón de dos piezas, mientras que Trudeau lucía un bañador verde militar y mostraba su tatuaje en el brazo.

Una instantánea captó a la pareja dándose un beso en el agua, mientras que otra los mostraba bebiendo de lo que parecían ser botellas de champán en miniatura con una rodaja de lima.

Estas románticas vacaciones llegan un año después de que la pareja fuera vista junta por primera vez en julio de 2025, tras ser vistos cenando juntos en Montreal.

Perry y Trudeau hicieron su primera aparición pública juntos ese mismo octubre, durante un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse de París.