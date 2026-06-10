miércoles 10  de  junio 2026
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Shakira confiesa que pensó en poner fin a carrera musical

En una reciente entrevista con la revista Vogue, la barranquillera confesó que hace unos años consideró adquirir una granja y abandonar su carrera

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.&nbsp;

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante colombiana Shakira, actualmente inmersa en el éxito histórico de su gira mundial Las mujeres ya no lloran, reveló que, en un momento, contempló el retiro definitivo de los escenarios. Pese a consolidarse como una de las figuras latinas más influyentes, la artista planeó alejarse de la industria musical por completo.

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En una reciente entrevista con la revista Vogue, la barranquillera confesó que hace unos años consideró adquirir una granja y abandonar su carrera profesional.

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“Estaba lista para comprar una granja, criar animales y retirarme de la música”, confesó la artista. Sin embargo, en retrospectiva, reconoce que la idea ya no tiene sentido para ella. “Tenía y tengo mucho más que decir y hacer”.

Tras superar una compleja etapa personal marcada por su separación, la intérprete experimentó una revitalización artística que la llevó a descartar esa idea al comprender que aún mantiene vigentes sus metas y mensajes.

La masiva respuesta de sus seguidores en los últimos meses ha sido el factor determinante para su continuidad. Lejos de percibir los conciertos como simples compromisos comerciales, la cantante describió las presentaciones actuales como un espacio de comunión íntima y familiar, donde la lealtad del público ante sus triunfos y vulnerabilidades terminó por disipar cualquier intención de retiro.

“Cuando actúo, no lo hago solo delante de un público. Lo hago rodeada de mi familia”, destacó.

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