martes 4  de  agosto 2026
CINE

Vin Diesel afirma que guion de nueva película de "Rápido y Furioso" lo hizo llorar

Diesel también compartió la publicación junto con un tráiler que anunciaba el reestreno en cines de la película original de Rápido y Furioso

Vin Diesel asiste al estreno mundial de The Bluff de Amazon Prime Video en el Teatro Chino TCL el 17 de febrero de 2026 en Hollywood, California.&nbsp;

Vin Diesel asiste al estreno mundial de "The Bluff" de Amazon Prime Video en el Teatro Chino TCL el 17 de febrero de 2026 en Hollywood, California. 

AFP/Vía Emma McIntyre/Getty Images
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Vin Diesel ya se emociona al pensar en el futuro de la franquicia Rápido y Furioso. El actor, quien interpreta a Dominic “Dom” Toretto desde la primera entrega en 2001, reveló que leyó el guion de la última entrega de la franquicia, Fast Forever, y que lo conmovió hasta las lágrimas.

“Acabo de leer el guion de Fast Forever de Michael Lesslie. Es el mejor guion que he leído en décadas. Todavía estoy llorando…”, escribió Diesel en Instagram.

Lee además
John Galliano interviene en el escenario durante la conferencia Forces of Fashion de Vogue en Milk Studios el 12 de octubre de 2017 en la ciudad de Nueva York.
MODA

Conozca por qué el tema de la Met Gala 2027 está causando controversia
Paula Alí, una de las artistas más icónicas del panorama cultural cubano.
LUTO

Muere Paula Alí, figura de seis décadas en la televisión, el cine y el teatro cubanos

Diesel, cuyo nombre real es Mark Sinclair Vincent, compartió la publicación junto con un tráiler que anunciaba el reestreno en cines de la película original de Rápido y Furioso, que regresa a las salas el 21 de agosto para celebrar su 25 aniversario.

También insinuó que el capítulo final de la franquicia cerrará el círculo, haciendo alusión a una conexión con la película que puso a Dom al volante por primera vez.

“No tienen ni idea… Cuando llegue el 17 de marzo de 2028… le darán gracias a Dios por haber podido ver la primera en los cines este verano”, escribió Diesel.

Franquicia

Estrenada en 2001, Rápido y Furioso estuvo protagonizada por Diesel junto al fallecido Paul Walker, quien murió en noviembre de 2013 a los 40 años, así como por Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune y Chad Lindberg.

En las últimas dos décadas, la saga ha crecido hasta incluir 10 películas principales, el spin-off Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw y un elenco estelar que incluye a Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Jason Statham, Charlize Theron, John Cena y muchos más.

Temas
Te puede interesar

Katy Perry y Justin Trudeau comparten romántico beso durante escapada a Francia

Ataque ruso quema ocho millones de libros en Ucrania, denuncia editorial

Met Gala 2027 rinde homenaje al diseñador John Galliano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.  
ELECCIONES 2026

Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.
INFORME

Cuba alcanza un récord histórico con 1.415 protestas sociales durante el mes de julio

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.
FÚTBOL

Messi y el Inter Miami buscan dar otro golpe de autoridad en la Leagues Cup

El presidente Donald Trump (sentado) se prepara para firmar una orden ejecutiva que crea la Comisión de Cónyuges Militares en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de agosto de 2026, en Washington, DC.
GUERRA

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

Imagen referencial.
VIGILANCIA SANITARIA

Aumentan casos de lepra en Florida; Miami-Dade entre condados afectados

Te puede interesar

Un agente de ICE (L) revisa las identificaciones de los viajeros en el Aeropuerto Intercontinental George Bush el 28 de marzo de 2026 en Houston, Texas.
EEUU

ICE intensifica operativos en aeropuertos; hasta 40 inmigrantes han sido arrestados en un día

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump (sentado) se prepara para firmar una orden ejecutiva que crea la Comisión de Cónyuges Militares en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de agosto de 2026, en Washington, DC.
GUERRA

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, habla con los periodistas.
POLÍTICA

EEUU confía en el diálogo venezolano para avanzar en su plan de transición de tres fases

Luis Alonso Matute Figueroa, trasladaba de manera clandestina las armas de fuego desde el sur de Florida a Honduras.
TRÁFICO DE ARMAS

Declaran culpable a migrante por enviar armas de Florida a Honduras mediante testaferros

El edificio de Justicia C. Clyde Atkins donde se lleva a cabo el juicio del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab este viernes, en Miami, Florida
FLORIDA

Jueza fija para septiembre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero y conspiración