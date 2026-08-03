Vin Diesel afirma que guion de nueva película de "Rápido y Furioso" lo hizo llorar

Vin Diesel asiste al estreno mundial de "The Bluff" de Amazon Prime Video en el Teatro Chino TCL el 17 de febrero de 2026 en Hollywood, California.

MIAMI.- Vin Diesel ya se emociona al pensar en el futuro de la franquicia Rápido y Furioso. El actor, quien interpreta a Dominic “Dom” Toretto desde la primera entrega en 2001, reveló que leyó el guion de la última entrega de la franquicia, Fast Forever, y que lo conmovió hasta las lágrimas.

“Acabo de leer el guion de Fast Forever de Michael Lesslie. Es el mejor guion que he leído en décadas. Todavía estoy llorando…”, escribió Diesel en Instagram.

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Diesel, cuyo nombre real es Mark Sinclair Vincent, compartió la publicación junto con un tráiler que anunciaba el reestreno en cines de la película original de Rápido y Furioso, que regresa a las salas el 21 de agosto para celebrar su 25 aniversario.

También insinuó que el capítulo final de la franquicia cerrará el círculo, haciendo alusión a una conexión con la película que puso a Dom al volante por primera vez.

“No tienen ni idea… Cuando llegue el 17 de marzo de 2028… le darán gracias a Dios por haber podido ver la primera en los cines este verano”, escribió Diesel.

Franquicia

Estrenada en 2001, Rápido y Furioso estuvo protagonizada por Diesel junto al fallecido Paul Walker, quien murió en noviembre de 2013 a los 40 años, así como por Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune y Chad Lindberg.

En las últimas dos décadas, la saga ha crecido hasta incluir 10 películas principales, el spin-off Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw y un elenco estelar que incluye a Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Jason Statham, Charlize Theron, John Cena y muchos más.