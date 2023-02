Chef Chris Valdés celebra la cocina de Miami en EATZ

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chris Valdes (@chefchrisvaldes)

Sobre EATZ

Próximo a celebrarse el miércoles 22 de febrero en Loews Miami Beach, EATZ promete ser la mejor degustación arropada por el romanticismo durante el mes de San Valentín.

“EATZ es una gran fiesta para los enamorados de la comida. Y el amor por la buena mesa es algo que nos une y conmueve a todos por igual. ¿Quién no se emociona con la comida hecha por su mamá, recordando los sabores de la niñez, o yendo a comer un postre maravilloso a su restaurante preferido? La comida nos une y nos brinda felicidad”, dijo Chris Valdés, quien además presenta el programa ‘¡Qué delicioso!’, en la señal de Roku.

“La gastronomía de Miami está en su mejor momento, de hecho, pronto puede convertirse en una de las más grandes de todo el mundo. Tenemos varios restaurantes y chefs con estrellas Michelín radicados aquí, y eso es maravilloso porque refleja el dinamismo de nuestra gastronomía. Hoy en día ya no se trata de salir a comer, sino de vivir una experiencia y Miami está ofreciendo eso y mucho más”, agregó.

Chris Valdés es un chef filantrópico nacido en Miami que donó más de 50 mil comidas durante la pandemia y saltó a la fama como finalista del programa Food Network Star. Además, es autor del libro de cocina One with the Kitchen, donde revela cómo encontró su voz a través de la comida.

“Mi misión con EATZ es seguir celebrando nuestra cultura y sabores, y la multiculturalidad de Miami que hace que nuestra gastronomía sea única”, finalizó.

CAMILA MENDOZA

@camila_mendoza