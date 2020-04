“Me siento muy emocionado porque estoy llegando a las 6 mil 500 comidas que he donado. Es algo que me enorgullece, porque como empresario he invertido mi propio dinero en los ingredientes, le he pagado a mi equipo para que no dejen de trabajar y me puedan ayudar en la preparación de todo esto”, dijo Valdés, quien también se hizo presente en otras misiones filantrópicas tras el paso del huracán María en Puerto Rico.

El Club de Mujeres de Coral Gables le ha proporcionado la cocina, la organización sin fines de lucro FLIPANY está encargada de la distribución, y el representante estatal Anthony Rodríguez también se ha hecho parte del esfuerzo para dirigir la ayuda a quienes más lo necesitan.

“Soy embajador de Florida Dairy Farmers y les pedí a ellos que también se sumaran, y nos han donado miles de leches con el apoyo de Borden para poder acompañar estas comidas. Por otra parte, Anthony Rodríguez junto a su equipo llevarán estas raciones alimenticias que preparamos a dos hogares de ancianos, FLIPANY se hará cargo de la distribución en Miami y Fort Lauderdale, y representantes de UHealth recogerán 200 comidas para su personal médico que trabaja en las salas de emergencia”, contó.

Popular en YouTube por su serie Cooking with Chris, la vida para este empresario de origen latino no siempre ha sido fácil, ya que creció sin sus padres, quienes perdieron su casa y el restaurante familiar cuando tenía solo 6 años. Sin embargo, su pasión por la cocina le valió una beca para asistir al prestigioso Le Cordon Bleu College of Culinary Arts, experiencia que lo impulsó a crear su empresa, Best Chefs Catering. Esos hitos de su carrera son plasmados en su primer libro, que planea lanzar al mercado en julio, y en el que reflejará su experiencia en la cocina, en su vida y en sus emprendimientos.

“Mi niñez fue muy dura, pero me ayudó a entender la vida. Éramos una familia con negocios, casas, carros y lo perdimos todo. Y con apenas 7 años entendí que las cosas cambian y que hay que moverse con la vida. La adversidad hay que enfrentarla con optimismo y solidaridad”, finalizó.