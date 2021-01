Cheo Pardo: "La pandemia reseteó lo que no servía"

Cheo Pardo le cuenta a DIARIO LAS AMÉRICAS que agradece -personal y profesionalmente- la oportunidad de estar en contacto con sus seguidores en los encuentros semanales que se han convertido en una válvula de escape en tiempos en los que toca estar en casa para evitar el contagio del Covid-19.

"Ha sido muy lindo inspirarme de nuevo y aparte, descubrir que no me acordaba que me gustaban géneros como la balada romántica, así que el disco viene como continuación del anterior, pero con un poco de cosas que he redescubierto. Creo que el primer single que va a salir es prácticamente una canción de Julio Iglesias, o sea, estoy descubriendo vainas y darme cuenta que la gente tiene mucha tolerancia para la música buena, la gente no es tonta, reacciona a canciones buenísimas y con esos valores y paradigmas, la producción va a tener una vara más arriba", adelanta el también cantante y productor.

Siento que, para mí, es más importante probar cosas que nadie quiere probar para que la generación que viene después no tenga miedo a hacerlo Siento que, para mí, es más importante probar cosas que nadie quiere probar para que la generación que viene después no tenga miedo a hacerlo

Embed

- ¿Qué ritmos quiere fusionar Cheo Pardo en las canciones que prepara? ¿cuáles son tus principales búsquedas?

- La música bailable siempre es constante en mi música, el disco, el house, el funk, pero en esta pandemia me he sincerado con unas influencias que no sabía que tenía, como la salsa erótica, tengo a mis músicos que odian la salsa erótica y defienden la salsa brava, pero eso es un ejemplo. A la balada romántica nunca le tuve aprecio y ahora pienso que hay canciones de amor que son tan bellas, he descubierto cosas que se sienten como nuevas (…) ha sido como lindo ese descubrimiento de que uno no se las sabe todas (…) El disco trae un poco de todo eso. Siento que mi generación, por el empeño de vender, ha dejado de atreverse a hacer muchas cosas y a mí no me importa si no vendo un disco. Siento que, para mí, es más importante probar cosas que nadie quiere probar para que la generación que viene después no tenga miedo a hacerlo (…) Durante los últimos años, me la he pasado haciendo discos para generaciones más jóvenes como Okills y Rawayana y ahora siento que esos discos fueron algo así como "los alumnos ayudando al profe a sacar su trabajo de ascenso". Pienso que si tengo el apoyo de estos chamos puedo seguir probando cosas que nadie prueba.

Ha sido muy lindo inspirarme de nuevo y aparte, descubrir que no me acordaba que me gustaban géneros como la balada romántica, así que el disco viene como continuación del anterior, pero con un poco de cosas que he redescubierto Ha sido muy lindo inspirarme de nuevo y aparte, descubrir que no me acordaba que me gustaban géneros como la balada romántica, así que el disco viene como continuación del anterior, pero con un poco de cosas que he redescubierto

- ¿En tus próximos sencillos abordarás algunos temas en específico?

- No, imagínate, esta pandemia ha sido pura soledad. Ha sido muy interesante. Duro y, a la vez, muy lindo. Creo que todo el mundo ha tenido una experiencia parecida. Me intriga qué de esto nos va a quedar y qué de esto se va a olvidar. Todo el redescubrimiento de uno como persona, la idea de que fue una época no tanto de lo que queremos sino de lo que tenemos, todo ese tipo de cosas como que están saliendo a flote en las letras. El disco pasado fue más como de salir, de dating y éste va a ser mucho más introspectivo.

Jose Luis Pardo by @vlacmedia-10.jpg Cheo Pardo trabaja con entusiasmo en sus próximas producciones musicales.

- Cheo Pardo ya tiene nueve meses haciendo lives, ¿qué nuevo rumbo te dieron? ¿qué nueva puerta te abrió el que empezaras a hacer estas transmisiones a través de Instagram?

- Muchísimas aristas tiene esa pregunta (…) La misión de los músicos es entretener, alegrar, que la gente se distraiga y sienta cosas. La música es como un instrumento, como una herramienta de primera necesidad, que nadie lo veía así. La gente puede pasar seis meses con la misma pijama, pero no puede pasar seis meses sin música y eso fue algo muy bonito y hay muchas cosas que han pasado en los lives. La gente ha respondido con muchísimo cariño, aparte de todo lo que ha pasado con el venezolanismo, la idea de que nosotros los venezolanos teníamos tiempo sin juntarnos para echar vaina, nos juntamos para marchar, para hacer la cola de la gasolina, pero no para disfrutar, que era lo que hacíamos cuando íbamos al estadio o pal´León. Ser parte de ese canal donde eso pasa tiene una energía muy bonita y, por supuesto, creo que esa idea de -no quiero decir nacionalismo, pero sí de lo que somos la historia, con la música vieja, con la música venezolana, alrededor de eso también hay gente que se ha motivado a rescatar cosas que no solo son música, se me acerca la gente de Cinesa que rescata cine, arquitectos y me dicen: mira, encontré los planos de (Carlos Raúl) Villanueva. Nosotros somos los protagonistas a la hora de rescatar lo que somos y eso ningún gobernante lo puede hacer; aparte, tocar música y leer los comentarios es una gozadera, que tiene ese subvalor por debajo de lo que involucra reunirnos, de vibrar bonito.

Embed

A lo largo de varios meses, Cheo Pardo ha impulsado y ha regrabado canciones emblemáticas del repertorio latinoamericano, que por temas de derecho no están en las plataformas digitales, o a veces están, pero los artistas no percibe regalías porque la canción pertenece a la disquera con las que las grabaron.

- Aparte del grato reencuentro, de la buena vibra y de las mezclas, Patreón nace en el marco de estos “en vivo”, ¿qué balance haces de las remasterizaciones que ha podido hacer hasta ahora?

- El balance, como tal, material está bien, nadie está haciendo plata, pero hay varios valores que están súper lindos. El primero, que los artistas están recuperando sus temas, uno por uno, una canción a la vez; el segundo valor que veo es que cada uno que contacto quiere seguir haciendo música, encuentro artistas que estaban frustrados, que estaban apagados, que nadie les paraba y que reciban todo este cariño, que 100 y pico de personas estén ayudando para que se grabe ese tema, cada vez que sacan uno reciben esa ducha, que Mirta Pérez, Pedro Castillo me dicen: "vamos a hacer esto", verlos encendidos a nivel creativo es una cosa maravillosa; otra cosa que veo es que cada vez que hacemos una canción traemos a alguien joven, por ejemplo, Pedro Castillo cantó con Alberto de Okills, así también se conocen y se escriben en WhatsApp. Siento que Venezuela tenía un tema como que "lo que es viejo es fú y lo nuevo es muy nuevo". No había un encuentro. Como estoy en el medio y tengo una posición bendecida. Ha sido lindo ver a todo el mundo hablándose. La gente se enteró que Guillermo Davila no es el dueño de Sólo pienso en ti. La gente pregunta, se interesa en el tema. Se creó esa consciencia y fue lo que me motivó a hacerlo. Estos panas no viven de eso.

Definitivamente, el negocio de la música siempre ha estado planteado de manera que el ingreso mayor sea tocar en vivo y ahora nos tocó replantearlo Definitivamente, el negocio de la música siempre ha estado planteado de manera que el ingreso mayor sea tocar en vivo y ahora nos tocó replantearlo

Jose Luis Pardo by @vlacmedia-31.jpg Cheo Pardo y parte de su equipo de trabajo. CORTESÍA Samuel Sánchez @vlacmedia 2

Cheo Pardo analiza lo que esta pandemia ha significado para los músicos, para los cantantes y para la industria en general.

"Creo que ha sido un reseteo, de alguna manera, porque las cosas que ya no funcionan hay que replantearlas, la idea es que funcionen de nuevo. Definitivamente, el negocio de la música siempre ha estado concebido de manera que el ingreso mayor sea tocar en vivo y ahora nos tocó replantearlo, pero, por otro lado, siento que el vaso está medio lleno en el sentido de que cuando bajan los estándares tanto del negocio artístico como el que se queda es el que necesita decir algo, trae un renacimiento. Siento que el hecho de que el consumo de música haya aumentado tanto es una buena noticia para nosotros. Todo el mundo está escuchando música en su casa. El consumo en Spotify subió 70%. ¿Cómo la capitalizaremos? Ya veremos", puntualiza Cheo Pardo.

- ¿Te gustaría ganarte otro Grammy Latino o Grammy sajón, para ser más ambiciosos?

- ¿A quién no? A nadie le amarga un dulce, por supuesto, pero no es la meta. Cuando nominan algún disco que yo hago, me da alegría, pero cuando no lo nominan digo: "La verdad es que no me gusta ningún artista que nominaron". Es un espaldarazo en la carrera de un músico alucinante que lo nominen a un Grammy, pero la medida correcta es la cantidad de gente que la escucha. Es la medida que más te alegra. Ahí está lo que causa adrenalina. No solo las mías sino en las que trabajo. Cuando tú haces una canción, a veces, la gente ve tu persona más que el tema, pero cuando lo haces con otro artista y otro disfraz y funciona es mucho más gratificante.