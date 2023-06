Chicago VI, un disco que impactó hace 50 años

Éste fue el segundo disco de una serie de cinco álbumes consecutivos en llegar al número 1 en los EEUU. En menos de un mes fue certificado oro y desde entonces fue galardonado platino dos veces.

Los críticos creen que este disco señala claramente la dirección que la agrupación tomaría a partir de entonces. Señalado con dos grandes éxitos, Just You 'n Me y Feelin' Stronger Every Day, Chicago puso a Peter Cetera al frente como vocalista principal.

De hecho, éste fue el primero de cinco álbumes grabados en el estudio Caribou Ranch, del productor James William Guercio, en las Montañas Rocosas de Colorado, que fue descrito por Robert Lamm como un "monasterio creativo".

El entorno aislado, o tal vez la altitud, o ambos, parecen haber influenciado en la música. En contraste con los primeros cuatro álbumes de estudio, Chicago VI presenta canciones más cortas y orientadas al pop, menos solos de guitarra, aunque sí destaca el bagaje de instrumentos de vientos, en el que James Pankow y su trombón se convierten en elementos sobresalientes.

Al comeinzo, el álbum no fue bien aceptado por ciertos críticos, cuando se vieron aludidos en la canción Critic's Choice.

La canción denota exquisitas séptimas mayores jazzísticas y novenas menores tocadas al piano, pero la letra, que aborda las malas críticas musicales, no pareció importar a muchos.

Chicago ha publicado 38 discos, incluyendo 26 realizados en estudio, seis en vivo y nueve recopilaciones, en 56 años de carrera musical.

Su producción más reciente es Chicago XXXVIII: Born for This Moment (2022).

Con nuevos y viejos miembros y Robert Lamm a la cabeza, Chicago realiza una gira de conciertos por Estados Unidos.

El 4 de octubre, Chicago se presenta en el auditorio Hard Rock Live, en Hollywood, al norte de Miami.