Hilary Duff reacciona al fallecimiento de coestrella de "Lizzie McGuire"

Hilary Duff asiste a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Hilary Duff rinde un tributo a su padre en la pantalla , Robert Carradine. La exestrella de Lizzie McGuire compartió un emotivo homenaje en Instagram horas después de que la familia de Carradine anunciara su fallecimiento a los 71 años tras una "valiente lucha" contra el trastorno bipolar.

Carradine interpretó a Sam, el padre de Lizzie McGuire, en la pantalla, en la serie de Disney Channel y en la película de Lizzie McGuire, de 2001 a 2004. También fue conocido por sus papeles en proyectos como Revenge of the Nerds, The Cowboys y Escape from L.A.

"Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había mucha calidez en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres televisivos. Les estaré eternamente agradecido por eso. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo amaron", expresó.

El mensaje de Duff estuvo acompañado de fotos de Carradine y sus compañeros de reparto en Lizzie McGuire, Hallie Todd y Jake Thomas.

Embed View this post on Instagram A post shared by Hilary Duff (@hilaryduff)

Trayectoria

El actor debutó en pantalla junto a John Wayne en The Cowboys en 1972.

Miembro del linaje de actores Carradine, su hermano David lo animó a aprovechar la oportunidad de audicionar, diciéndole que "tenía todo que ganar y nada que perder", detalló Deadline.

Su padre, John Carradine, fue uno de los actores de reparto más reconocidos de Hollywood, con una lista de créditos que incluye Las uvas de la ira (1940), La diligencia junto a Wayne e innumerables películas de terror.

Carradine apareció posteriormente en el drama criminal mafioso de Martin Scorsese, Mean Streets (1973), y en la película ganadora del Oscar de Hal Ashby, Regresando a casa (1978), con Jane Fonda y Jon Voight. Este drama bélico-romance se centró principalmente en el impacto duradero de la guerra de Vietnam en los veteranos.

Carradine también protagonizó la franquicia de comedia La Venganza de los Nerds como uno de los nerds titulares, Lewis Skolnick, y apareció en Escape From L.A. junto a Kurt Russell en 1996.