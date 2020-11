Chiquis Rivera afirma que está abierta al amor

Con respecto al divorcio, la cantante indicó que el proceso lo lleva con tranquilidad. Sin embargo, aseguró que hay momentos en los que extraña a su expareja, Lorenzo Méndez.

"La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza. Veo videos en Instagram que nos hacen los fans y eso me llega porque estuvo fuera de mis manos. Pero me siento tranquila porque di lo mejor de mí", acotó la hija de la fallecida Jenni Rivera, quien resaltó que durante el matrimonio fue una buena esposa.

"Fui una muy buena esposa y todavía soy su esposa. Pero, sí, estamos en un proceso de divorcio y, sí, siento que es lo mejor para ambos, aunque sea doloroso. La verdad me siento muy bien y yo sé que Dios tiene algo muy grande para mí, y no estoy cerrada en cuestión de amor. Me estoy dando tiempo, ahorita quiero enfocarme en mí misma".

Asimismo, Chiquis aseveró que luego un año y tres mese de matrimonio no hay vuelta atrás. "Te lo digo con el corazón en la mano y me duele tanto decirlo, pero después de lo que ha pasado… no hay vuelta atrás", sentenció.

De acuerdo a un documento de la Corte Stanley Mosk de Los Angeles, el pasado 19 de octubre Chiquis Rivera interpuso la demanda de divorcio en la que se especifica que la causa de la anulación del enlace es por diferencias irreconciliables.