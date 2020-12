Tanya Charry, de El gordo y la flaca, le preguntó al cantante si dentro de algunos meses se convertirán en padres.

“¿Está Chiquis embarazada, sí o no?”, cuestionó la periodista: “No, no está embarazada. No sé de dónde salió ese rumor de nuevo”, aseguró. “Lo que sí te digo es que cumplo en ocho o nueve días 34 años así que… Y nunca pensé tener bebé, pero el día que Chiquis se convierta en mamá va a ser una excelente madre, yo creo que se ha comprobado con sus hermanos, ha cuidado muy bien de ellos”.

Asimismo, Lorenzo Méndez se refirió muy cautelosamente sobre el reencuentro con Chiquis Rivera.

“Fue una sorpresa muy grata, obviamente tenemos muchas cosas que hablar, fue una plática muy amena, la verdad, no vino a rogarme, como se estaba especulando", comentó riendo. "Casi estaban diciendo que llegó en caballo blanco, ¿no? Que se vino manejando… Nada de eso. Había unas pláticas y muchas cosas pendientes y fue algo muy bonito”. “Aquí lo importante es que estemos felices”.

Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera.

“Que estemos juntos, que no estemos juntos, lo más importante es que estemos felices” dijo. También confirmó que la reaparición de Chiquis Rivera en su vida días atrás sí fue definitivamente una sorpresa, aunque llevaban tiempo diciendo que tenían que reunirse para conversar: “Sí, fue más bonito así, me gustó cómo surgieron las cosas”.

“Prefiero no meterme en detalles, ¿por qué? Porque si pasa o no pasa, la gente va a especular que estamos jugando con ellos y no quiero. Yo quiero ser transparente con la gente y sencillamente dejamos en las manos de Dios lo que pase y que la vida nos enseñe el camino”, expresó.

Recientemente, Lorenzo Méndez, quien recuperó su libertad legal de la Banda Limón, presentó un video con el villancico de Jingle Bell Rock que acaba de lanzar en spanglish y en el que aparece junto a su hija Vicky.