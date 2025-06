Chocolate MC responde a su madre tras mensaje entre lágrimas: "Cógelo suave"

“Oye mamá, no he visto todavía la entrevista, no he visto nada. Todo está bien, tu hijo es tu hijo, pero te amo, de verdad que tú eres demasiado (…)”, continuó el artista, según reseñó el portal de CiberCuba.

En un en vivo junto a su hija, que vive en Miami, Hernández pidió ayuda para su hijo, quien podría estar atravesando una crisis de salud mental.

“Está corriendo peligro la vida de mi hijo. Las personas lo están enjuiciando, los periodistas están hablando sin saber, no es el momento de juzgar, mi hijo perdió la mente (...) No tengo vida, estoy desesperada, no salgo de un ataque de ansiedad para entrar en otro”, dijo Hernández, quien apareció desconsolada entre lágrimas.

La hermana del reguetonero, Isis Sierra, dijo que decidieron publicar el video en redes social para ayudar a su hermano.

Por su parte, el autor de Bajanda dijo que tiene “una pila de enemigos, la policía detrás y no quiero teléfono”.

La reacción del artista, quien contestó a su madre desde un ambiente de fiesta, provocó indignación entre quienes han visto el video divulgado.

“La madre sufriendo y el gozando, le debería dar vergüenza”, comentó un usuario.

“Ese no merece una lágrima más de esa señora”, opinó otro internauta.