Chrissy Teigen dice por qué mostró fotos de su bebé muerto

"Después de perder a Jack, me sentí muy preocupada por no ser capaz de agradecer a todo el mundo por su extrema bondad", destacó en el texto.

Chrissy Teigen agradeció los mensajes de amor y cariño que ella y John Legend han recibido en las últimas semanas, pero también tuvo unas palabras para quienes no entendieron por qué publicó fotos tan explícitas de ese momento.

"Le pedí a John y a mi madre que tomaran fotos sin importar lo incómodo que eso era (…) Él lo odió, en ese momento no lo entendía", relató. Luego, su pareja no solo lo entendió sino que aplaudió la causa por la que su esposa le pidió algo tan doloroso.

"Estaba convencida de que tenía que compartir esta historia (…) No puedo explicar lo poco que me importa que odien estas fotos ni mucho menos que sea algo que ustedes no hubieran hecho. Yo lo viví, elegí hacerlo y más que nada porque estas imágenes son para quienes han pasado por lo mismo o tienen la curiosidad de saber de qué se trata todo esto. Las fotos son para la gente que las necesita, los pensamientos de otras personas no me interesan nada", agregó.

Chrissy Teigen y John Legend AFP En esta foto de archivo del 9 de febrero de 2020, Chrissy Teigen, izquierda, y John Legend llegan a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en Beverly Hills, California. Teigen y Legend han revelado el "profundo dolor" que sienten por la pérdida de su hijo por nacer. bebé después de complicaciones del embarazo. AP/Jordan Strauss

"Cada uno de nosotros despidió a Jack de nuestra manera, mi madre con una oración tailandesa y yo besándole una y otra vez sin poder parar, podían haber sido 10 minutos o una hora", prosiguió Chrissy Teigen.

La animadora de Lip Sync Battle dijo que les explicó a sus hijos, fruto de su relación con John Legend, que Jack sigue vivo "en el viento, en los árboles y las mariposas que ven porque el amor verdadero vive eternamente".

En horas, la publicación de Chrissy Teigen supera los 3 millones de “Me gusta”.

La esposa de John Legendsufrió de placenta previa, una condición que impide que los nutrientes lleguen al bebé y desemboca en el peor de los desenlaces.

Chrissy Teigen y John Legend ya tienen a Luna Simone y Miles Theodore Stephens, respectivamente.

Chrissy Teigen y John Legend contrajeron matrimonio en 2013.