Christian Nodal vuelve con "Foraji2 Tour" a Estados Unidos

“Estar en el escenario y compartir mi música con los fans es donde más me siento yo. No veo la hora de estar con mi gente para mostrarles este nuevo show que tendrá muchas sorpresas y, por supuesto, mucha música que pone la cultura mexicana en alto, donde merece estar”, dijo Nodal al confirmar la gira en tierras norteamericanas.

El tour iniciará el 25 de agosto en el Honda Center de Anaheim, California, y culminará en noviembre en el Santander Arena de Reading, Pennsylvania. Serán en total 31 fechas que se desarrollarán durante tres meses entre Arizona, California, Florida, Nueva York, Texas, entre otros, reseñó la revista Rolling Stone.

El pionero del género mariacheño (fusión de los géneros musicales mexicanos norteño y mariachi) promete un espectáculo lleno de sorpresas y con un toque nuevo, pero manteniendo la esencia de su música y estilo.

Christian Nodal es reconocido como uno de los talentos mexicanos más influyentes en la escena musical latina y mundial, consolidándose con diversos reconocimientos y rompiendo las barreras de la música mexicana.

La noticia del tour llega a tan solo unas semanas de que el cantante y su novia, la intérprete Cazzu, informaran que serán padres.

"A todos los fans de corazón, que siempre están para mí, que siempre están apoyando, (quiero) darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el amor... así que arriba”, expresó el intérprete de éxitos como Botella tras botella y Adiós amor.

Recientemente Nodal también señaló que está preparado para la paternidad, una etapa en su vida que no solo llega con más responsabilidades sino también con decisiones personales que replantean cada una de sus acciones; por ello, el interprete de De los besos que te di señaló que planea borrar los tatuajes de su cara.

El artista explicó, durante una entrevista en el programa de televisión Lo sé todo, en Colombia, que, aunque tatuarse es una experiencia que siempre ha disfrutado, desea eliminar los diseños que se hizo en su cara porque espera que su hija lo conozca tal cual es.

"Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita", señaló.

FUENTE: REDACCIÓN