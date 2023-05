Christian Nodal planea borrar los tatuajes de su rostro

MIAMI.- El cantante Mexicano Christian Nodal aseguró que está preparado para la paternidad, una etapa en su vida que no solo llega con más responsabilidades sino también con decisiones personales que replantean cada una de sus acciones; por ello, el interprete de De los besos que te di señaló que planea borrar los tatuajes de su cara.

"Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?", señaló.

Sin embargo, tras su declaración, la palabra "hija" llamó la atención de la conductora, quien rápidamente le preguntó si él y la cantante argentina Cazzu ya conocían el sexo de la criatura, a lo que Nodal destacó que siempre ha querido tener una niña y por eso se refirió en femenino.

"No lo sabemos. Pasa que siempre he querido una niña. Pero si es un niño no hay problema", agregó.

Esta no sería la primera vez que el cantante se somete a una intervención para eliminar tatuajes. Durante su noviazgo con Belinda, con quien llegó a estar comprometido, Christian se hizo varios tatuajes en su honor como los ojos de la cantante en su pecho y el diminutivo de su nombre. No obstante, tras poner fin a la relación, los eliminó.

Ahora, Nodal se despide de los tatuajes que comenzó a dibujar en su rostro en 2020. Y, aunque para muchos es una pena, varios seguidores han celebrado su decisión y lo apoyan recordándoles que antes de tenerlos también era muy apuesto.

FUENTE: REDACCIÓN