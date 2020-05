Christie's recauda fondos para investigar sobre coronavirus

Una serie de obras, algunas nunca expuestas en público, fueron donadas por coleccionistas así como por los propios artistas, dijo este lunes Christie's en un comunicado.

La fecha exacta de la subasta, titulada "From the Studio" (Desde el taller), no fue anunciada pero coincidirá con los grandes remates de primavera de Christie's en Nueva York, que han sido aplazados a la semana del 22 de junio.

La lista de obras en venta será anunciada en mayo.

La amfAR fue creada en 1985 en Estados Unidos bajo la presidencia de la actriz Elizabeth Taylor. Desde entonces ha invertido más de 550 millones de dólares en programas de investigación sobre el sida, gracias a donaciones.

El año pasado, la gala de amfAR y su subasta recaudaron 15 millones de dólares en presencia de famosos como la cantante Mariah Carey o la modelo Kendall Jenner. La entrada costó 13.000 dólares por persona.

La gala es organizada cada año en Antibes, Francia, al margen del Festival de Cannes, pero este año fue anulada a raíz de la pandemia del covid-19.