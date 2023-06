Chyno Miranda se reencuentra con su hijo

“Nos alegró poder verte @chynomiranda por video esta mañana. Feliz día para ti. Montones de bendiciones como siempre”, escribió la modelo e influencer conocida como Tashie.

Previamente, el cantante había compartido una fotografía en la que deseaba a todos los padres un feliz día y manifestaba el afecto por su hijo. "¡Hola mi gente! Feliz día del padre a todos los padres en su día. Le envío un mensaje especial a mi hijo Lucca, lo amo profundamente, pronto nos vemos para compartir momentos inolvidables. ¡Lo mejor está por venir! ¡Bendiciones!", reza la publicación.

En una entrevista que concedió al influencer Irrael Gómez, Miranda aseguró que desde que fue internado en Venezuela no había podido tener contacto con su hijo. “No he hablado con mi hijo. Mi hijo no habla todavía, tiene 3 años y no habla todavía. Lo he visto en fotos y en videos, increíbles, un cachetón hermoso”.

Custodia de Lucca

A principios de 2023, se filtró que Natasha Araos lo demandó por la custodia de su hijo Lucca, debido a que presuntamente el cantante no ha cumplido con los acuerdos del divorcio y se desentendió del menor desde que se mudó a Venezuela en 2021.

Según el programa El Gordo y la Flaca, Araos asegura que antes de que Miranda se mudara a su país natal ya no cumplía con los horarios de visita que se habían acordado en la separación. Presuntamente, Chyno solo veía a Lucca por momentos y en períodos de tiempo muy cortos.

Asimismo, la modelo insiste en que el cantante ya no envía su aporte económico para la crianza del niño.

De acuerdo con los documentos oficiales que cita la periodista, Chyno vio a su hijo por última vez en diciembre de 2021, cuando se despidió por su mudanza a Venezuela para continuar con la terapia por la neuropatía periférica que desarrolló luego de padecer COVID-21.

Desde entonces, insistió Araos en el documento, Miranda no se comunica con el pequeño ni por mensajes, ni en los momentos que tiene permitido comunicarse con la familia en el centro en el que se encuentra recluido.

Se desconoce si esta demanda sigue en curso o si el problema fue resuelto.

Actualmente, Chyno se encuentra internado en el centro de salud El Cedral, en donde se recupera física y emocionalmente de sus problemas de adicción y las secuelas de la pandemia. Desde que recuperó sus redes sociales, el venezolano muestra los avances en su recuperación y asegura que está trabajando para regresar a los escenarios pronto.

FUENTE: REDACCIÓN