Chyno y Nacho se reencuentran en el escenario

"¡Juntos nuevamente!. Los cantantes @chynomiranda y @nacho se reencontraron en un escenario para grabar un free cover titulado Chyno y Nacho manía en Lechería, Anzoátegui", reseñó la revista Ronda en sus redes sociales, al mostrar un video del reencuentro musical.

En dicho audiovisual, se ve a los cantantes venezolanos interpretar éxitos como Me voy enamorando, El poeta y Voy a caer en la tentación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista Ronda (@revista_ronda)

Ante el reencuentro, Chyno aprovechó sus redes sociales para expresar su sentir.

"Mi gente, no hay mejor terapia que la felicidad. Juntos de nuevo. Bendiciones para todos", escribió el intérprete nacido en La Guaira, al compartir una foto junto a Nacho.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CHYNO MIRANDA (@chynomiranda)

El año pasado trascendió que el cantante Chyno Miranda se encontraba hospitalizado en un centro de rehabilitación por problemas de adicción.

Según varios medios venezolanos, Chyno estuvo ingresado en El Cedral, una clínica para adictos en Caracas, a donde fue llevado luego de ser sacado polémicamente de Tía Panchita, el centro donde lo había internado su madre, Alcira Pérez Ochoa, en diciembre de 2021.

"Desde que Chyno lleva a cabo su proceso de rehabilitación, su excompañero de tarima ha sido de los más preocupados por su salud mental y física, pero también ha dicho que le cuesta confiar sobre a quién entregar los aportes para sus gastos", reseñó NTN24.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chino y Nacho (@chinoynacho)

El estratega de comunicación Irrael entrevistó al intérprete. En el encuentro, Chyno Miranda habló sobre su proceso de rehabilitación en el centro Tía Panchita, clínica en donde alegó que pasó por momentos difíciles y perturbadores.

"Tía Panchita fue un centro donde estuve casi por un año. En 11 meses me enseñó a reencontrarme conmigo mismo a tener mucha paciencia, me enseñó lo bueno y lo malo de la vida, fue bastante difícil en muchas cosas", comentó el artista de 38 años, quien explicó que fue llevado sin su consentimiento a Tía Panchita, centro en el que no le permitían ver a su familia por el estado de ansiedad que padecía.

"Fui llevado en contra de mi voluntad a Tía Panchita, a mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros 2.000 dólares por información para salir de ahí. Estuve 50 días sin ver a mi familia, vi a mi mamá el 23 de febrero e intenté escaparme tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron y dentro (me) inyectaban otra vez, usaron la fuerza, ese era el plato de ellos para tranquilizarnos a todos", reveló.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CHYNO MIRANDA (@chynomiranda)

Chyno Miranda agregó que desde que fue trasladado a la clínica El Cedral se sientió renovado y más cerca de Dios.

FUENTE: REDACCIÓN