domingo 7  de  junio 2026
TRIBUTO

Cientos de imitadores de Charlie Chaplin se reúnen en Suiza

Esta insólita concentración, que atrajo a admiradores de Charlie Chaplin de todas las edades, tuvo lugar en un museo dedicado al legendario cineasta

Admiradores posan frente a la mansión que perteneció al actor y director de cine Charlie Chaplin.&nbsp;

Admiradores posan frente a la mansión que perteneció al actor y director de cine Charlie Chaplin. 

AFP

Corsier-sur-Vevey, Suiza.- Más de 400 personas, ataviadas con bombines negros y bastones, se reunieron el domingo en Suiza con el objetivo de batir el récord de la mayor concentración de imitadores de Charlie Chaplin de la historia.

Esta insólita concentración, que atrajo a admiradores de Chaplin de todas las edades, tuvo lugar en un museo dedicado al legendario cineasta, ubicado en su antigua residencia de Corsier-sur-Vevey, en el oeste de Suiza.

Lee además
Se puede ver una pieza de la exposición durante la presentación previa de Marilyn Monroe: Icono de Hollywood, organizada por el Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Los Ángeles, el 27 de mayo de 2026.
TRIBUTO

Hollywood rinde homenaje a Marilyn Monroe en su centenario
Puesta en escena de la ópera Ercole amante. 
ESCENA

La Ópera de París rescata a Antonia Bembo con el argentino García-Alarcón a la batuta

Coincidiendo con el décimo aniversario de la inauguración del museo, la convocatoria atrajo finalmente a 429 imitadores de Chaplin, una cifra inferior al récord mundial establecido allí en 2017, cuando participaron 662 personas.

Pero eso no empañó el ambiente.

Bajo un sol abrasador, los Chaplins se apiñaron para formar un gigantesco número 10 en el césped que se extiende ante la gran mansión donde el icono del cine pasó los últimos 25 años de su vida.

"Sinceramente, soy el hombre más feliz del mundo", afirmó Anthony Champeil, un francés de 36 años con un parecido asombroso a Chaplin.

"Estamos en la casa de Chaplin con gente apasionada por Chaplin", declaró a la AFP el hombre, quien explicó que es un actor que a menudo interpreta al legendario cineasta en el escenario.

El museo se encuentra en la extensa finca del Manoir de Ban, a unos 26 kilómetros de Lausana, donde Chaplin vivió con su esposa Oona y sus ocho hijos hasta su muerte en 1977, a los 88 años.

Se había trasladado a Suiza tras ser expulsado de Estados Unidos en la década de 1950 por sospechas de simpatías comunistas, en pleno apogeo de la paranoia sobre la infiltración soviética.

Alice Kauffmann, que había llevado a sus hijos pequeños para que participaran como Chaplins en miniatura, dijo que la concentración del domingo fue "conmovedora".

Ella y otros participantes afirmaron que el evento les traía a la mente las ideas humanistas que Chaplin promovió con películas icónicas como El gran dictador, El chico y Tiempos modernos.

"Defendió el amor, el respeto y los valores nobles", declaró.

Sophie Teteule, de 52 años, se mostró de acuerdo. "Me encanta Charlie Chaplin y me encanta este lugar. Creo que es magnífico que podamos reunirnos hoy, tanto tiempo después de que nos dejara. Es un momento maravilloso en su honor", afirmó a la AFP.

A los organizadores del evento del domingo tampoco pareció importarles demasiado que no se hubiera batido el récord mundial, que ya ostenta el museo.

"Quién sabe, quizá lo intentemos de nuevo el año que viene, o para el 20º aniversario", declaró la portavoz Olivia Baliguet.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El Salvador: volcanes, historia y una transformación que impulsa el turismo

Antonio Banderas con el papa: "El arte debe ser un alternativa a la violencia"

El Festival de Ballet de Panamá cierra edición dedicada a la danza internacional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington D.C.
declaraciones

Donald Trump dice tener pistas del paradero del nuevo líder iraní

Puesta en escena del Festival de Ballet de Panamá. 
ESCENA

El Festival de Ballet de Panamá cierra edición dedicada a la danza internacional

El actor Antonio Banderas interviene en el encuentro presidido por el papa León XIV y titulado Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte, este domingo en el Movistar Arena de Madrid. 
EN MADRID

Antonio Banderas con el papa: "El arte debe ser un alternativa a la violencia"

María Corina Machado planteó en Panamá una negociación responsable con Delcy Rodríguez, 
VENEZUELA

Manifiesto de Panamá, propuesta de negociación responsable 

José Luis Rodríguez Zapatero intensificó su relación con el régimen de Maduro en 2023 
CORRUPCIÓN

Rodríguez Zapatero se sirvió de alianzas ilícitas  en Venezuela para hacer millones

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca, en Washington D.C.
declaraciones

Donald Trump dice tener pistas del paradero del nuevo líder iraní

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Votantes en Perú acudieron temprano a los centros para elegir el próximo presidente.
ELECCIONES

Reportan falta de material electoral en el inicio del balotaje en Perú para elegir entre Fujimori y Sánchez

Melanie Lauren Hyer y Ryan Charles Whiten.
INVESTIGACIONES

Hombre señalado por homicidio-suicidio de Doral Isles habría amenazado a su expareja muchas veces

José Luis Rodríguez Zapatero intensificó su relación con el régimen de Maduro en 2023 
CORRUPCIÓN

Rodríguez Zapatero se sirvió de alianzas ilícitas  en Venezuela para hacer millones

Vacas comiendo pasto.
ALERTA

EEUU confirma segundo caso de un parásito devastador para el ganado