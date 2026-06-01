lunes 1  de  junio 2026
TRIBUTO

Hollywood rinde homenaje a Marilyn Monroe en centenario de su nacimiento

Cien rosas y un pastel serán depositados en el lugar, símbolo de la época dorada de Hollywood y popular destino turístico

Se puede ver una pieza de la exposición durante la presentación previa de Marilyn Monroe: Icono de Hollywood, organizada por el Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Los Ángeles, el 27 de mayo de 2026.

Se puede ver una pieza de la exposición durante la presentación previa de "Marilyn Monroe: Icono de Hollywood", organizada por el Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Los Ángeles, el 27 de mayo de 2026.

AFP / Valerie Macon

LOS ÁNGELES.- Hollywood, la ciudad natal de Marilyn Monroe, da inicio el lunes a una serie de eventos especiales para conmemorar el centenario del nacimiento de la icónica actriz. Cien rosas y un pastel serán depositados en el lugar, símbolo de la época dorada de Hollywood y popular destino turístico.

En el histórico Teatro Chino, donde las huellas de las manos de Monroe están inmortalizadas junto a las de su coprotagonista en Los caballeros las prefieren rubias (1953), Jane Russell, los fans planean cantar Feliz cumpleaños, emulando su famosa y sensual serenata al presidente John F. Kennedy.

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Los homenajes a la legendaria hija de Hollywood comenzaron el domingo con la inauguración en el Museo de la Academia de Cine de Marilyn Monroe: Icono de Hollywood, una exposición que celebra su carrera cinematográfica y su vida truncada prematuramente.

Tras alcanzar el estrellato en la década de 1950, la actriz y modelo falleció de una sobredosis en su casa de Brentwood en agosto de 1962, a los 36 años.

El Museo de la Academia ofrecerá proyecciones especiales de su prolífica filmografía durante todo el mes, incluyendo La jungla de asfalto (1950), Niágara (1953), La tentación vive arriba (1955), Con faldas y a lo loco (1959) y Los inadaptados (1961).

La exposición, que estará abierta hasta febrero de 2027, incluye cientos de piezas originales, algunas raramente expuestas, como el famoso vestido rosa que Monroe lució durante su icónica interpretación de Los diamantes son el mejor amigo de una chica en Los caballeros las prefieren rubias.

Más adelante esta semana, el 4 de junio, Julien's Auctions subastará cerca de 200 objetos de recuerdo de Marilyn Monroe como parte de su venta especial 100 Años de Marilyn.

Entre los artículos se incluyen fotografías inéditas, un guion con notas de su última producción, el cortometraje inacabado Something's Got to Give y objetos personales como recetas manuscritas y su pintalabios Elizabeth Arden.

Creadora de imágenes

Nacida en Los Ángeles el 1 de junio de 1926, Monroe tuvo una infancia inestable, pasando por orfanatos y hogares de acogida. Se casó por primera vez a los 16 años.

Su primer contacto con el mundo del espectáculo fue en 1944, mientras trabajaba en una fábrica, cuando un fotógrafo llegó para tomar fotos de las mujeres que trabajaban en las cadenas de producción durante la Segunda Guerra Mundial.

Poco después, se lanzó al mundo del modelaje, se divorció de su marido y tomó una decisión que marcaría un hito: teñirse el pelo castaño de rubio platino.

Consiguió su primer contrato con Fox y, a los 30 años, ya se había consolidado como una estrella mundial.

Tras bambalinas, Monroe fundó su propia productora, asistió al prestigioso Actors Studio de Nueva York e incluso desafió a los estudios.

En la década de 1950, mientras tenía contrato con 20th Century Fox, se negó a actuar en la adaptación del musical La chica de las medias rosas, considerando que el guion era mediocre y su salario —tres veces menor que el de su coprotagonista Frank Sinatra— injusto.

Más de medio siglo antes de que el movimiento #MeToo sacudiera la industria del entretenimiento mundial, Monroe denunció a los "lobos" de Hollywood que explotaban el talento femenino.

FUENTE: AFP

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