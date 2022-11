Cierre de museo en Florencia suscita altercado en Italia

"Estoy tan escandalizado como usted por estos cierres. Desgraciadamente, el problema de la escasez de personal es endémico y afecta prácticamente a todo el panorama museístico, bibliotecario y archivístico nacional. La situación no se puede resolver sin una intervención clara y decidida del gobierno central", respondió Schmidt, quien dirige el museo florentino desde 2015.

El ministro aseguró en su comunicado que lo ocurrido fue una situación grave. "Me parece que en circunstancias similares otros museos e incluso Los Oficios, han cambiado su día habitual de cierre para evitar molestias a los visitantes y turistas. No creo que con su inteligencia no considerara la pérdida de ingresos que representa ese cierre. Es un ataque a la imagen de Los Oficios y de todos los museos", añadió con tono indignado.

Ante la andanada de reproches, Schmidt, cuyo manejo del museo es conocido por su enfoque creativo y amplio, respondió con un análisis complejo de la situación.

"Durante siete años y a pesar del aumento del número de visitantes, la plantilla del personal ha sido reducida por decenas. Hacemos siempre todo lo posible para garantizar vacantes y horas extraordinarias, pero si no revertimos las reducciones de personal, no podremos hacerlo más", confesó.

El director del museo añadió que desde hace años ha solicitado al ministerio refuerzos para la contratación de personal, pues esto no es responsabilidad de los museos sino del ministerio.

En agosto pasado, el director del complejo florentino dio la voz de alarma para el museo que en 2021 fue el más visitado de Italia, con más de 1,7 millones de visitantes.

El museo de los Oficios de Florencia, que fue abierto al público en 1765, conserva más de 8.000 m2 de obras maestras de la pintura italiana, en particular de artistas del Renacimiento, entre ellos Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael e incluso Caravaggio y Tiziano.