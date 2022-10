Museo Whitney presenta el Nueva York de Edward Hopper

Obras como el Automat (Autómata) (1927), Early Sunday Morning (Mañana de domingo), Room in New York (Habitación en Nueva York), New York Movie (Cine de Nueva York) y Morning Sun (Sol matutino) forman parte de esta exposición junto con acuarelas de techos y puentes, bosquejos para sus obras y documentos que aportan luz a su metódica vida.