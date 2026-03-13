Cinco cosas destacadas de la Semana de la Moda femenina de París

Una modelo presenta una creación de Chanel para el desfile de la colección prêt-à-porter femenina otoño/invierno 2026-2027, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 9 de marzo de 2026.

PARÍS.- Los segundos desfiles de prêt-à-porter femenino de Anderson en Dior y de Blazy en Chanel , el regreso de una feminidad más sofisticada o una insólita colección creada por un diseñador de diez años son algunos de los temas que más han dado que hablar en esta Semana de la Moda de París.

Jonathan Anderson, para Dior, y Matthieu Blazy, en Chanel, protagonizaron los momentos más esperados de esta edición, con sus segundos desfiles, después de presentar en octubre sus primeras colecciones femeninas.

Ambos superaron con nota su "segundo desfile", cada uno con "un estilo que se afirmó", estima para AFP la periodista de moda del diario francés Le Monde, Elvire von Bardeleben.

"En Chanel, el estilo de Matthieu Blazy es muy nítido, con esa idea de apropiarse del legado de Gabrielle Chanel, los códigos masculinos y el lado artesanal", señala. "Aunque fue un poco más 'funky' el lunes por la noche" en el Grand Palais.

Respecto a Anderson, aunque conserva en Dior ese rasgo propio "de la relación con la naturaleza y la aristocracia francesa, esta colección era más refinada, más elaborada, como si hubiera querido destacar", afirma.

Sexy y sofisticada

"Milán ya anunció el giro, pero ahora está claro: en París, lo sexy está de vuelta", asegura Victoria Dartigues, directora de compras de mujer y accesorios de los grandes almacenes Galeries Lafayette, para quien esta temporada también mostró "una feminidad más sofisticada, más asumida".

La mujer del próximo otoño/invierno será "poderosa, decidida, con las caderas que sobresalen, faldas y chaquetas con faldones, una cintura marcada" con cinturones, detalla. En los pies llevará botas altas, con mucho tacón o zapatos de punta afilada.

Para los tejidos, esta especialista dice que son especialmente "luminosos, con mucho brillo, dorado, pero también cuero, piel sintética y juegos de encajes".

Una moda para el día a día

En un contexto de dificultades económicas en el sector, con los gigantes del lujo, entre ellos LVMH y Kering, que vieron sus ventas caer tras el auge poscovid, el vestuario presentado en París es muy trasladable al día a día.

Para Dartigues, es la consecuencia de un periodo "incierto, todavía un poco complicado" y del "pragmatismo de los creadores, que hacen colecciones que se venden".

De ahí una moda "más sencilla, más cómoda: no estamos solo ante looks de alfombra roja, sino también ante una mujer que va a cenar al restaurante por la noche, pero con un aire más relajado, más suave".

Max Alexander, diseñador de diez años

Junto a directores artísticos reconocidos y experimentados, el relevo ya está aquí: el estadounidense Max Alexander, que empezó a coser a los cuatro años, presentó su primer desfile en París a los diez con su marca Couture To The Max.

Cortes fluidos, mucho color y un toque de brillo: las 15 propuestas presentadas en el Palais Garnier muestran a una mujer elegante y chic.

Este californiano, con más de seis millones de seguidores en Instagram, vende sus creaciones en su tienda en línea, con colecciones para mujer, hombre, unisex e infantiles.

La polémica Marilyn Manson

La marca Enfants Riches Déprimés, fundada en 2012 por el estadounidense Henri Alexander Levy, se atrevió a abrir su desfile con el cantante Marilyn Manson, acusado de violación y agresiones sexuales por varias mujeres, el domingo 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer.

Esto provocó una avalancha de críticas y comentarios en Instagram. En la cuenta del sitio especializado FashionNetwork se pudo leer: "AGRESOR", "Y hacen esto el DÍA EN QUE SE CELEBRA A LAS MUJERES" o "Normalicemos dejar de dar espacio a los hombres que maltratan a las mujeres".

FUENTE: AFP