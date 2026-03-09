lunes 9  de  marzo 2026
MODA

Chanel reafirma su influencia en la Semana de la Moda de París

En el Grand Palais, como marca la tradición, han figurado en varios conjuntos, se ha levantado una colección bien construida y rica en cuanto a variedad

Una modelo presenta una creación de Chanel para el desfile de la colección prêt-à-porter femenina otoño/invierno 2026-2027, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 9 de marzo de 2026.&nbsp;

Una modelo presenta una creación de Chanel para el desfile de la colección prêt-à-porter femenina otoño/invierno 2026-2027, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 9 de marzo de 2026. 

AFP/Julien de Rosa

PARÍS.- Setenta y ocho propuestas diseñadas por Matthieu Blazy, director creativo de Chanel, han desfilado a última hora de la tarde de este lunes en la capital francesa. Chaquetas características de la casa, faldas de aberturas, abrigos con o sin cinturón y pantalones de diferentes anchos, entre lo presentado a clientes y prensa.

Una cantidad de lo más numerosa en cuanto a modelos en la semana parisina de la moda, que se clausura mañana. Además, uno de los conjuntos lo ha lucido la modelo española Laura Ponte.

Lee además
El diseñador de moda francés Matthieu Blazy llega para asistir a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La en París, al margen de la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2025, el 28 de septiembre de 2024.    
MODA

El diseñador Matthieu Blazy prepara segunda colección para Chanel
Piezas de la nueva colección otoño-invierno del diseñador Issey Miyake en la pasarela de la Semana de la Moda de París. 
MODA

Mujeres maduras ganan visibilidad en la industria de la moda

En el Grand Palais, como marca la tradición, en un decorado que reproducía en esta ocasión quince grúas de un quinteto de colores que, por separado, han figurado en varios conjuntos, se ha levantado una colección bien construida y rica en cuanto a variedad.

Colección

Vestidos de diferentes largos y algunos con la falda de tablas, propuestas con brillos, buen surtido de chaquetas Chanel, que demuestra que esta pieza atemporal de la historia de la moda sigue, eso sí, revisitada y por tanto rejuvenecida, gracias al talento de Matthieu Blazy.

Drapeados, plisados, motivos de flores, punto, el sempiterno tweed, aunque con 'twist' contemporáneo; tejidos de efecto metálico, en un Chanel claramente del siglo XXI.

Como nota original se han visto vestidos cuya parte inferior daban la impresión de ser minúsculas faldas, al incluir un cinturón a pocos centímetros del bajo. Una 'petite robe noire' (vestidito negro), el imprescindible de la icónica Gabrielle Chanel, con la espalda descubierta y con una gran flor, ha cerrado el pase.

Para ser propuestas pensadas para el otoño-invierno 2026-27, ha habido bastante color. Aparte de los de las grúas del decorado (rojo, amarillo, verde, azul y blanco), se han visto rosa, naranja -este en un espectacular traje chaqueta-, y blanco y negro, sobre una pasarela con brillos de grises.

Embed

En el terreno de accesorios, no podían faltar los bolsos. Desde minúsculos a tamaños más generosos, para llevar de mano o al hombro. El calzado de tacón y principalmente abierto ha estado muy presente.

Entre las maniquíes que han desfilado, la gallega Laura Ponte. Se trata de la segunda vez consecutiva que lo ha hecho para Chanel, tras lucir la alta costura el pasado mes de julio.

Un desfile que ha vuelto a contar, como se ha visto estos días en la capital gala, con mujeres de diferentes edades.

En cuanto a las famosas españolas en el 'front row' (primera fila), la actriz Barbara Lennie, chica Almodóvar, y la cantante Amaia Romero han sido dos de las invitadas.

El próximo desfile de Chanel tendrá lugar en Biarritz a finales de abril. Se trata de la primera colección Crucero de su director creativo.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

El periodista Oriol Nolis celebra reconocimiento de los Premios Alegría de Vivir

La India celebra un año más de vida y legado musical

Jorge Drexler reflexiona sobre la inmigración y el avance de la IA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

 Kyle Schwarber #12 del equipo de Estados Unidos saluda al dugout tras un jonrón de dos carreras en la quinta entrada contra Gran Bretaña durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin  Park
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy lunes 9 de marzo

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí contra el barrio de Bir al-Abed, en los suburbios del sur de Beirut, la capital libanesa, el 9 de marzo de 2026.  
Conflicto armado

Israel avanza ofensiva a gran escala en varias regiones de Irán

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

Te puede interesar

La líder política y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.- AFP
TRANSICIÓN

Liderazgo de María Corina Machado persiste y Delcy Rodríguez es empleada de Trump, afirma analista

Por Catalina Mendoza
Imagen de la Bolsa de Nueva York.
REACCIóN

Wall Street cierra al alza tras declaraciones de Trump sobre Irán

Imagen referencial de un paciente durante una consulta médica.
SALUD Y ACCESO

Modelo de atención médica por membresía busca abrir espacio entre pacientes sin seguro en Miami

Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio en un momento que parece ser confidencial.
ANÁLISIS

Cuba: entre estrategia política y especulación mediática