Elie Saab deslumbra en la Semana de la Moda de París

PARÍS.- Los vestidos han vuelto a tener un peso destacado en la colección para el otoño invierno 2026-27 que Elie Saab ha hecho desfilar este sábado, y que poco o nada tenían que ver con el estilo de Ann Demeulemeester, firma que también ha mostrado esta tarde sus propuestas.

En el carrusel del Louvre, bajo la pirámide de Pei, el libanés Saab ha apostado por lo comercial, con un prêt-à-porter más bien simple, no tan exuberante como el que tiene acostumbrados tanto a clientas como a la prensa. De ahí que la presencia de brillos haya sido comedida, junto al color, entre estos crema y burdeos, aparte del sempiterno negro.

Vestidos simples, con volumen, varios estampados, con un cuarteto del final como una bocanada de esperanza y luz de cara al futuro.

Encajes, lanas, transparencias y drapeados, entre otros, han estado presentes, con algún toque de pedrería.

Otras firmas

Como Elie Saab, otras firmas importantes de esta Semana de la Moda parisina, caso de Schiaparelli e Issey Miyake, han apostado por el carrusel del Louvre, un lugar clásico a finales del siglo XX en los desfiles de la capital gala.

Ann Demeulemeester es un nombre icónico en la moda, uno de los miembros del sexteto de la Escuela de Amberes. Si bien la creadora belga se retiró de su marca en 2014, el italiano Stefano Gallici preserva su estilo y legado, aportando actualidad, aunque respetando la base.

Como es su negro, mucho más que un color o la suma de todos ellos. La propia diseñadora hizo de éste, el negro, el principal espacio de expresión, inspirada en el romanticismo y el rock.

En esta ocasión, Gallici lo ha acompañado de azul -muy presente en la primera parte del pase-, blanco, marrón, gris y rosa.

Superposiciones, nuevamente abrigos y chaquetas de época del romanticismo, chalecos, encaje, maxivestidos, punto, denim, flecos y cintas. Juventud y rebeldía de aires decimonónicos.

Entre las propuestas del final de Demeulemeester, una camiseta con el retrato del poeta Rimbaud, cuyos primeros poemas se aproximaban al romanticismo.

Hermès, por su parte, ha dado a conocer este sábado una colección otoño-invierno 2026-27 en la que el estilo biker y el cuero han formado una pareja sólida.

La jornada la cierra la segunda colección de Pier Paolo Piccioli para Balenciaga.

Mañana domingo la estrella será Lacoste, con un desfile nuevamente en Roland Garros.

FUENTE: EFE