jueves 12  de  marzo 2026
MODA

Inicia Semana de la Moda de Madrid con desfile en la Plaza España

El Ayuntamiento de Madrid es el impulsor de Madrid es Moda, a través de la iniciativa Madrid Capital de Moda

Evento inaugural de la Semana de la Moda organizado por la plataforma OModa Madrid es Moda, donde más de veinte diseñadores presentarán sus propuestas al que seguirán conferencias y presentaciones por toda la ciudad los próximos días, este jueves en la Plaza de España de Madrid.&nbsp; &nbsp;

EFE/ Mariscal

MADRID.- Madrid acoge desde este jueves una nueva edición de la semana de la moda, que comenzó con un desfile urbano en el corazón de la Plaza de España, en pleno centro de la capital, donde 40 modelos mostraron las propuestas de 25 diseñadores.

Primero del 12 al 17 de marzo la plataforma OMODA Madrid es Moda, y después del 18 al 22 de marzo Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, hay un amplio calendario de desfiles y eventos para exhibir lo mejor del diseño español, desde creadores consagrados a jóvenes talentos y firmas consolidadas.

"Son dos plataformas que cuanto mejor vayan y más grandes y sólidas se hagan, mejor será para los diseñadores", dijo a EFE este jueves antes del desfile Juan Duyos, presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), quien destacó que además hay otras dos excelentes pasarelas, la 080 en Barcelona y Moda Canaria.

"Cada firma, según su estructura, preferirá una u otra, dependerá su momento empresarial", incide.

Desde las ventanas de rascacielos como la Torre de Madrid o el Edificio España multitud de curiosos permanecían atentos al deambular de modelos ensayando el recorrido de esta pasarela improvisada en el centro de la plaza, en cuyo paso estaban repartidas sillas para los invitados.

Bajo la atenta mirada de la fuente dedicada a Cervantes en la que no faltan las esculturas de Don Quijote y Sancho Panza, los modelos fueron desfilando con propuestas de fiesta que unificaban el conjunto, compuesto por prendas de Candelas y Felipa, Luis Infantes, Daniel Chong, Devota & Lomba, Dominnico, Eduardo Navarrete, Luis Berrendero o Félix Ramiro, entre otros.

Un gran número de curiosos, desde turistas a una señora con el carrito de la compra y fotógrafos improvisados, fueron espectadores del ir y venir de cada propuesta.

Iniciativa

El Ayuntamiento de Madrid es el impulsor de Madrid es Moda, a través de la iniciativa Madrid Capital de Moda, en una edición que amplía los espacios de los desfiles a lugares donde hasta ahora no se habían realizado, como el Instituto Cervantes o el atrio del Cuartel General de la Armada.

Duyos afirma que durante una semana la ciudad "vibrará con la moda, un sector que empuja a otras actividades como la restauración o las ventas en tiendas, tal y como sucede París o Nueva York" cuando celebran este tipo de eventos.

La directora ejecutiva de ACME, Pepa Bueno, declaró a EFE que Madrid es Moda ha consolidado una manera diferente de presentar las colecciones.

"El objetivo es relacionar la moda con la ciudad y reconocer así también sus valores culturales", al abrir espacios hasta ahora desconocidos para los ciudadanos.

Bueno destaca que después de diez ediciones, lo que empezó siendo un proyecto pequeño se ha convertido en un imprescindible de la moda de autor española.

"Al principio se observaba la propuesta como una excentricidad y, sin embargo, la excentricidad es haber llegado a un público final muy joven, esa es la clave", subraya satisfecha con el resultado.

FUENTE: EFE

