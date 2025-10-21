jueves 23  de  octubre 2025
ARTES VISUALES

Cinco curiosidades sobre joyas robadas del Louvre

Conoce cinco datos esenciales sobre las joyas históricas robadas en una operación sin precedentes en el Museo del Louvre, en París

La corona de la emperatriz de Francia Eugénie de Montijo en exhibición en el museo del Louvre.&nbsp;

La corona de la emperatriz de Francia Eugénie de Montijo en exhibición en el museo del Louvre. 

AFP

PARÍS.- Desde una diadema utilizada casi a diario por la emperatriz Eugenia hasta la imposibilidad de vender estas piezas en su estado. Conoce cinco datos esenciales sobre las joyas históricas robadas en una operación sin precedentes en el Museo del Louvre, en París.

Propietarios ilustres

Las piezas robadas atravesaron dos siglos de historia y fueron propiedad de importantes soberanas e emperatrices de Francia.

Lee además
La corona de la emperatriz de Francia Eugénie de Montijo en exhibición en el museo del Louvre. 
SUCESOS

Roban joyas de "valor inestimable" en el museo del Louvre
Equipo detrás de Days to Shine trabaja para brindar un evento memorable.
EVENTOS

Days to Shine: un evento inspirador para la mujer regresa a Miami este fin de semana

La diadema de perlas de Eugenia fue realizada por el famoso joyero Alexandre-Gabriel Lemonnier poco después de la boda de la emperatriz de origen español con Napoleón III, en 1853, al igual que su corona, también robada pero abandonada por los ladrones durante su huida.

El collar y los pendientes de zafiros fueron usados por la reina María Amelia (esposa de Luis Felipe I, rey de Francia de 1830 a 1848) y la reina Hortensia (madre de Napoleón III).

Según Vincent Meylan, historiador especializado en joyería, la reina Hortensia heredó este conjunto de su madre, la emperatriz Josefina, primera esposa de Napoleón I. Algunos especialistas afirman también que podría proceder de la reina María Antonieta.

"Realmente forma parte de la historia de Francia", insiste Meylan.

El collar y los pendientes de esmeraldas fueron un regalo de boda de Napoleón I a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa, realizados por su joyero oficial, François-Régnault Nitot.

"Obras excepcionales"

Realizadas por los grandes joyeros de la época, como Nitot, Lemonnier o Paul-Alfred Bapst, estas joyas combinan diamantes, perlas y piedras preciosas para crear composiciones espectaculares.

El broche conocido como relicario de la emperatriz Eugenia, montado en 1855 por Bapst, se compone de 94 diamantes, entre los que destaca una roseta de siete diamantes alrededor de un solitario central, con dos diamantes en forma de corazón legados por el cardenal Mazarin a Luis XIV.

La tiara que también perteneció a la emperatriz de origen español cuenta con casi 2.000 diamantes y más de 200 perlas. El collar de zafiros está compuesto por ocho piedras preciosas de color azul noche y 631 diamantes, y el collar de esmeraldas tiene 32 esmeraldas y 1.138 diamantes, según indica el Louvre en su página web.

Adquisiciones recientes

A pesar de su antigüedad, la mayoría de estas joyas llegaron al Louvre en las últimas décadas.

De las ocho piezas robadas, siete se adquirieron desde 1985, incluidas dos que se vendieron en la subasta de las joyas de la corona de 1887. El conjunto de esmeraldas se adquirió en 2004 gracias al fondo del Patrimonio y a la Sociedad de Amigos del Louvre.

El collar de zafiros de María Amelia se adquirió en 1985, y la diadema de la emperatriz Eugenia y su gran broche pasaron a ser propiedad del museo en 1992 y 2008.

Invendibles en su estado

Son joyas de un 'valor patrimonial inestimable', según el Ministerio de Cultura.

"Son inestimables desde el punto de vista patrimonial. Sin embargo, su precio es perfectamente estimable", advierte Rykner.

Recientemente adquiridas por la pinacoteca, su precio está totalmente documentado.

De hecho, Meylan asegura que revender estas joyas catalogadas y perfectamente identificadas en su estado actual es imposible.

Riego de despiece

En este contexto, los expertos alertan sobre el riesgo de despiece de estas obras históricas, cuyas piedras y perlas podrían ser desmontadas y reutilizadas para fabricar otras joyas.

"Ahí es donde el tesoro se vuelve inestimable. Corremos el riesgo de perder fragmentos de la historia de Francia", coincide Pierre Branda.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Rey Carlos III y el papa protagonizan acto inédito desde el cisma anglicano

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Guillermo del Toro arremete contra la IA en el festival Lumière de Lyon

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La residencia del presidente Donald Trump, en Palm Beach, Florida.
MAR-A-LAGO

Blindan espacio aéreo sobre la residencia de Trump en Florida por razones de seguridad

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
BOLIVIA

Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

Te puede interesar

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata