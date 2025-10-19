domingo 19  de  octubre 2025
SUCESOS

Roban joyas de "valor inestimable" en el museo del Louvre

El museo del Louvre, hogar de la Mona Lisa o la Venus de Milo, anunció que no abría este domingo por "motivos excepcionales"

La corona de la emperatriz de Francia Eugénie de Montijo en exhibición en el museo del Louvre.&nbsp;

La corona de la emperatriz de Francia Eugénie de Montijo en exhibición en el museo del Louvre. 

AFP

PARÍS.- Varios delincuentes asaltaron el domingo el museo del Louvre de París y se dieron a la fuga con joyas "de un valor inestimable", señalaron diversas fuentes.

La famosa pinacoteca, hogar de la Mona Lisa o la Venus de Milo, anunció que no abría este domingo por "motivos excepcionales", pero no dio más detalles.

Lee además
Ana de Armas y Tom Cruise tomados de la mano en Vermont. 
CELEBRIDADES

Aseguran que Tom Cruise y Ana de Armas ya no están juntos
La dermocosmiatra venezolana Alicia Labrador, fundadora de Aliestetic.
BELLEZA

Conozca un tratamiento que promete rejuvenecer el rostro 10 años

Una fuente cercana al caso explicó a AFP que los hechos tuvieron lugar entre las 09H30 y las 09H40 locales (07H30-07H40 GMT), poco después de la apertura al público del museo.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que "tres o cuatro" ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un "brazo articulado" que estaba en un camión para acceder a la "sala Apolo".

Allí estuvieron unos "siete minutos" y saquearon "dos vitrinas", precisó.

Si bien el valor del botín está siendo evaluado, el funcionario afirmó que las piezas robadas tenían un "valor inestimable".

La ministra de Cultura, Rachida Dati, que informó del robo a primera hora de la mañana, señaló posteriormente que una de las joyas robadas había sido hallada cerca del museo.

Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Entre ellos, figuran tres diamantes históricos —el Regent, el Sancy y el Hortensia—, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa.

Pequeñas motosierras

La fiscalía de París indicó a AFP que fue abierta una investigación por "robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos", encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial.

También contará con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.

Los asaltantes iban equipados con pequeñas motosierras, según una fuente policial. Una moto fue hallada tras su fuga.

Periodistas de AFP vieron ingresar en el Louvre a un equipo forense de la policía. Por la famosa explanada del exterior del museo patrullaban soldados uniformados con rifles automáticos.

Al anunciar la noticia a primera hora de la mañana, la ministra de Cultura precisó que el asalto no había dejado heridos.

Contactado por AFP, el museo no quiso hacer comentarios por el momento.

El Louvre de París es el museo más visitado del planeta, con cerca de nueve millones de visitantes en 2024, de los cuales 80% eran extranjeros.

Varios museos franceses han sido recientemente objeto de robos y hurtos, lo que ha puesto de manifiesto posibles fallos en los sistemas de protección y vigilancia.

En septiembre, varias muestras de oro nativo fueron robadas en el Museo Nacional de Historia Natural de París, que deploró una "pérdida inestimable".

Y en noviembre del año pasado, cuatro ladrones entraron a plena luz del día con guantes, capuchas y cascos en el museo Cognacq-Jay de París y robaron tabaqueras y otros objetos de valor tras romper una vitrina con hachas y bates de béisbol.

"Sabemos muy bien que hay una gran vulnerabilidad en los museos franceses", reconoció este domingo el ministro de Interior, pero señaló que el departamento de Cultura lanzó recientemente "un plan de seguridad" que también concierne al Louvre.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Fallece a los 48 años bajista de Limp Bizki, Sam Rivers

Las diseñadoras, las olvidadas en los cargos al frente de las firmas de moda

Shakira reedita éxitos para Spotify en aniversario de "Pies descalzos" y "Oral Fixation"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

Soldados estadounidenses durante un operativo con el fin de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.
NARCOTRÁFICO

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
Narcotráfico

EEUU anuncia que repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una imagen del médico venezolano José Gregorio Hernández durante un mitin político.
CEREMONIA

¿Se atrevería Maduro a viajar al Vaticano en su afán de protagonismo por canonización de venezolanos?

Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA
DIÁLOGO

Expresidentes de Iberoamérica conversan sobre final de las dictaduras, María Corina Machado participa

Te puede interesar

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas
Un miembro del personal electoral muestra una papeleta electoral sin marcar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Tarija, Bolivia, el 19 de octubre de 2025. Los bolivianos se dirigen a las urnas para elegir entre los candidatos  Jorge Tuto Quiroga y el senador Rodrigo Paz. 
DEMOCRACIA

Bolivia en crisis elige líder para reemplazar 20 años de socialismo

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González con la canonización: dos santos para 30 millones de rehenes

El gobierno de Trinidad y Tobago emitió un mensaje de respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.
ADVERTENCIA

EEUU pide a sus ciudadanos en Trinidad y Tobago evitar ir a sus oficinas, hay alerta de amenaza

Mujeres afganas vestidas con burka pasan junto a un miembro del personal de seguridad talibán en una calle de Jalalabad el 30 de abril de 2023.   
SEGURIDAD

Portugal prohíbe uso de la burka de musulmanes en espacios públicos, ratifica derecho de las mujeres