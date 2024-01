Cinco tendencias de la Semana de la Moda Masculina de París

Este minimalismo surge naturalmente de la macrotendencia de 2023, el quiet luxury o lujo discreto, una moda sobria sin alardes ni logotipos.

La simplificación da lugar a líneas legibles, simples, con cortes fuertes, al estilo de Tom Ford en la década de 1990.

El traje clásico se acorta para Dior, llegando a convertirse en un short que se lleva a media pierna, preferiblemente con medias o calcetines muy altos.

Los tonos vuelven a ser muy terrenales: chocolate, beige, gris, negro y marino.

Cowboy moderno

El desfile de Pharrell Williams para Louis Vuitton, un homenaje al mundo del Oeste y de los indígenas, ha confirmado la reintroducción en el vestuario del estilo cowboy.

Las piezas ya están apareciendo en las colecciones de otros diseñadores, como Dries van Noten o Kenzo, lo que confirma que una ola podría inundar las tiendas

Mezclilla, ante, cuero y bordados en profusión.

Para evitar el disfraz y la apropiación cultural, el denim se lleva bordado, la chaqueta con flecos se mezcla con tonos más llamativos, la bota de vaquero de las montañas rocosas se destaca con un elegante espuelín de oro, y el corbatín de lazo, al estilo sheriff, aparece en conjuntos sin relación aparente.

Mensaje textual

"Stop Forever", "Bohême", "I will not stay silent" "Who killed Bambi?": mensajes a veces en tono de humor, a veces incomprensibles, aparecen escritos en la parte posterior de las prendas, especialmente en las chaquetas.

Kidill los utiliza en homenaje a la estética punk y luego grunge Walter Van Beirendonck para conectar con las generaciones más jóvenes, otros simplemente para reivindicar la marca de la casa (Kidsuper).

Desfiles para estrellas del deporte

Es una tendencia que se va afirmando en las semanas de moda prêt-à-porter: diseñar colecciones muy juveniles y con la colaboración de deportistas, de todos los horizontes.

El futbolista brasileño Ronaldinho desfiló para la marca estadounidense Kidsuper.

El japonés Mihara Yasuhiro sacó a animadoras con pompones y el logo París, en guiño claro a los Juegos Olímpicos del verano de 2024 en la capital francesa.

Louis Vuitton fichó recientemente a la estrella del baloncesto LeBroy James, y su amigo Pharrell Williams combinó su estilo western con algunas piezas claramente dirigidas a una audiencia que ama los deportes.

En desfiles como el de Kidsuper abunda en la audiencia amigos y familiares de estrellas de baloncesto o del fútbol americano.

El hombre no sale sin su bolso

Ningún hombre sale sin su bolso en las pasarelas.

Ya sea como riñonera a la altura del pecho, tipo croissant por debajo de la axila, asumiendo su lado femenino.

O enormes bolsas de cuero o lana trenzada para los maestros peleteros (Loewe, Hermès). Otalega de pescador para Kenzo. O riñonera para Dior. O en forma de pequeños dinosaurios que hasta se pueden colgar de la cintura, según el japonés Mihara Yasuhiro.

FUENTE: AFP