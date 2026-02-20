viernes 20  de  febrero 2026
Alejandro Bárzaga conquista la Semana de la Moda de Nueva York

Para la temporada Otoño/Invierno 2026, el creativo presentó una propuesta en la que destacaron diseños con estructura y carácter

Modelo del diseñador Alejandro Bárzaga, quien presentó por segundo año en la Semana de la Moda de Nueva York

Cortesía / @framehuntersmdi by Mario Lozzi

Cortesía / @framehuntersmdi by Mario Lozzi
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El diseñador Alejandro Bárzaga, fundador de la casa de moda Bárzaga, se presentó por segundo año en la Semana de la Moda de Nueva York, a través de la plataforma Fashion Designers of Latin America (FDLA), espacio desde donde proyecta el talento cubano en la industria de la alta costura.

Para la temporada Otoño/Invierno 2026, el creativo presentó una propuesta en la que destacaron diseños con estructura y carácter, sin dejar de lado elementos que evocan sus raíces.

Se basó en el concepto The wound is the cure. Is about love. A sartorial requiem for beauty that hurts (La herida es la cura. Es sobre el amor. Un réquiem de sastrería para la belleza que duele).

“Estamos en el camino correcto”, dijo Bárzaga en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS al preguntársele sobre volver al escenario de la Semana de la Moda de Nueva York.

Detrás de escenas del desfile de Alejandro Bárzaga

Detrás de escenas del desfile de Alejandro Bárzaga

Herencia cubana

En esta colección, el diseñador solo usó el blanco y negro, dejando que los objetos cargaran colores. “Los textiles usados son el wool, silk, lace y tweed. Técnicamente precavidos y contrastantes y su historia es la nuestra”.

Asimismo, manifestó que en el proceso creativo es importante contribuir con la sostenibilidad.

“Usamos tejidos 100% naturales, botones antiguos y todo es meticulosamente producido en nuestro estudio”.

Desecha la idea de que una sola pieza pueda ser el corazón de la colección, pues a su juicio: “para Bárzaga todo tiene razón de ser”.

En este sentido, para Alejandro, la isla siempre estará presente en sus colecciones, y aunque asevera que no busca que esto imponga la narrativa de la colección, sí es fundamental al momento de construir la misma.

“Soy nacido y criado en Cuba por mis tíos. Migré hace 12 años nuestro trabajo siempre estará conectado, consciente o inconsciente a nuestras raíces”, señala.

“Nuestras raíces no dictan qué se cuenta, sino cómo lo construimos a través de contraste, estructura y memorias. Recuerden que llevamos nuestros hogares en la espalda”.

Detrás de escenas del desfile de Alejandro Bárzaga

Detrás de escenas del desfile de Alejandro Bárzaga

Como diseñador latino y cubano presentando en Nueva York, se siente agradecido por la oportunidad de poder mostrarle al mundo lo que Bárzaga aporta a la industria de la moda de lujo.

“Estoy muy agradecido con la FDLA y Albania Rosario que son los responsables de que estemos aquí. Más que responsabilidad, es necesidad. BÁRZAGA posee un espacio y una historia que casi nunca ha sido narrada dentro del lenguaje de la moda. En una industria donde la herencia cubana ha estado históricamente ausente o reducida a estereotipos, nuestra responsabilidad es habitar y reformular esa presencia. Representar mi herencia cultural implica evitar lo obvio. No se trata de traducir Cuba como folklore, sino como espíritu”.

A los diseñadores latinos los invita a no darse por vencidos y seguir su instinto.

“Si tienen una idea en su mente que la realicen, es difícil, para nosotros todavía lo es, pero necesitan seguir. No se den por vencido”, concluyó.

