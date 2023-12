Cineasta Greta Gerwig preside el jurado del 77º festival de Cannes

La presencia de Gerwig dará un aire rejuvenecido al gran festival francés de cine, que no ha tenido un presidente tan joven desde 1966, cuando fue encabezado por la actriz italiana Sophia Loren, entonces de 31 años.

Gerwig será también la primera mujer desde la actriz y directora australiana Cate Blanchet, quien en 2018 encabezó el jurado del prestigioso festival, tradicionalmente con una sobrerrepresentación masculina y contadas excepciones como la directora neozelandesa Jane Campion o la actriz francesa Isabelle Huppert.

"Me encantan las películas: me encanta hacerlas, me encanta ir a verlas, me encanta hablar de ellas", aseguró Gerwig en un comunicado. "Como cinéfila, Cannes siempre ha representado para mí la cumbre de lo que puede ser el lenguaje universal del cine", agregó.

Además de Barbie, una delirante sátira sobre la afamada marca de muñecas de plástico, Gerwig dirigió Lady Bird (2017) y Mujercitas (2020).

Actualmente trabaja en una adaptación de Las crónicas de Narnia para Netflix.

Antes de los Oscar

Los organizadores del festival de Cannes describieron a esta cineasta, que también ha actuado en más de dos docenas de películas, como una heroína de los tiempos modernos que sacudió el statu quo. "Se trata de una elección obvia, ya que Greta Gerwig encarna con audacia la renovación del cine mundial", declararon la directora de Cannes, Iris Knobloch, y el delegado del festival, Thierry Fremaux.

"Más allá del séptimo arte, es también la representante de una era que está rompiendo barreras y mezclando géneros, y elevando así los valores de la inteligencia y el humanismo", añadieron.

Con el anuncio de esta directora como presidenta de su jurado, el mayor festival de cine del mundo robó el protagonismo a su competidor más joven, la Berlinale, que se celebra en febrero.

El festival de la capital alemana anunció el lunes su propia presidenta del jurado, la actriz mexicano-keniana de 40 años Lupita Nyong'o, primera persona negra nombrada para el cargo.

Cannes pone así a Gerwig bajo los focos, incluso antes del inicio de la carrera por los Oscar, aplazada hasta el 10 de marzo a raíz de una histórica huelga de seis meses que paralizó la industria de Hollywood.

Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, se sitúa ya en primera posición en la carrera por los Globos de Oro, con nominaciones en nueve categorías.

Con esta película, Gerwig ha pasado a la historia de Hollywood este año como la directora más rentable, la primera en superar la barrera de los mil millones de dólares de taquilla. Estrenada en el verano boral, la cinta recaudó más de 1.440 millones de dólares en todo el mundo.

Con su elección, Cannes también pone de relieve sus continuos lazos con la poderosa industria cinematográfica estadounidense.

El Festival de Cannes aún no ha anunciado el resto de su jurado para la edición de 2024 ni las películas de la selección oficial.

FUENTE: AFP