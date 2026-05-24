domingo 24  de  mayo 2026
CINE

Cineasta panameña promueve mayor protagonismo femenino en filmes centroamericanos

Ana Endara afirmó que el principal reto para la industria regional es la distribución de las películas para romper el despliegue "impuesto" por Hollywood

La cineasta panameña Ana Endara posa durante una sesión fotográfica en el festival de cine Cinelatino en Toulouse, en el suroeste de Francia, el 25 de marzo de 2025.

La cineasta panameña Ana Endara posa durante una sesión fotográfica en el festival de cine Cinelatino en Toulouse, en el suroeste de Francia, el 25 de marzo de 2025.

AFP / Lionel BONAVENTURE

CIUDAD DE PANAMÁ.- Para el cine centroamericano es "fundamental" que las mujeres tengan mayores espacios en labores de dirección, lo que permitiría una mayor diversidad creativa en las producciones, manifestó la realizadora panameña, Ana Endara, en declaraciones a la AFP.

La cineasta, quien participó en la última edición del festival Centroamérica Cuenta, clausurado el sábado en Panamá, también afirmó que el principal reto para la industria regional es la distribución de las películas para romper el despliegue "impuesto" por Hollywood.

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"Tanto el cine como la vida necesitan una mayor diversidad de voces, y es fundamental que más mujeres directoras y guionistas estén al frente de proyectos cinematográficos", afirmó Endara.

"Aunque ha habido avances, (...) en muchos sets de filmación predominan los hombres, y además los rodajes suelen funcionar de manera muy jerárquica. La presencia de mujeres en posiciones de liderazgo transforma esos espacios, no solo en términos creativos, sino también en la manera en que se trabaja", añadió.

Endara, ganadora en 2025 del premio Flechazo del Festival Cinelatino de Toulouse, Francia, con el largometraje de ficción Querido Trópico, que presentó además en Toronto y San Sebastián, llegó a la fase final para representar a Panamá en la última edición de los Óscar.

Entre sus "mayores inspiraciones" destacó a la directora y guionista argentina Lucrecia Martel, cuyo documental "Nuestra tierra" fue presentado en la última Mostra de Venecia, y su colega mexicano-salvadoreña Tatiana Huezo, con dos premios en la Berlinale por "El Eco".

Optimismo ante los retos

Endara, nacida en 1950, advirtió que el mayor problema del cine centroamericano es el de la distribución de los filmes y su proyección en las grandes salas, además de los "malabares" para acceder a fondos públicos para financiar las producciones.

"Suena como disco rayado, pero el principal reto es la distribución" por "el monopolio que tienen Cinépolis, Cinemark (dos de las principales distribuidoras cinematográficas del mundo) con todo su despliegue de Hollywood impuesto en nuestros países", afirmó.

"Lo que nos salva y nos mantiene a flote son los festivales" (...) para yo poder ver una película de Colombia tengo que encontrármela en el Festival de Cine de Lima porque me invitaron", agrega.

Sin embargo, se considera "muy optimista" con directoras como la costarricense Valentina Maurel, reciente ganadora de un premio en el Festival de Cannes con su cinta Siempre soy tu animal materno.

Según Endara, las películas centroamericanas han logrado una mayor visibilidad con unos guiones "más universales", donde se reflejan asuntos íntimos, conflictos familiares y realidades sociales con los que se pueden identificar los espectadores de otras partes del mundo.

"Que la película se vea en Centroamérica o en Dinamarca sigue resonando porque al final son temáticas que todos tenemos", declaró.

Además, defendió el cine como "una herramienta" para "concienciar".

"Lo que estás contando siempre es político porque siempre hay una postura en la vida", dijo.

FUENTE: AFP

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