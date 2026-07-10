Pablo Alborán apuesta por un nuevo sonido con "Tiempos bonitos" sin perder su esencia

El recorrido internacional del cantante español continuará durante los próximos meses por España, Centroamerica, Mexico y Puerto Rico.

Pablo Alborán durante una de las actuaciones que dieron vida al videoclip de Tiempos bonitos, filmado en el Movistar Arena de Madrid.

MIAMI.- La evolución musical de Pablo Alborán suma un nuevo capítulo con “Tiempos bonitos” , un sencillo en el que el cantante español explora una propuesta más rítmica sin alejarse de la sensibilidad que ha definido su carrera desde sus primeros discos.

La composición llega cinco meses después de “Algo de Mí” , lanzamiento con el que abrió una nueva etapa creativa. En esta ocasión, el malagueño apuesta por una producción de mayor energía, donde los sonidos afro y latinos acompañan una historia construida desde la memoria, los afectos y esos encuentros que, aunque no prosperaron, permanecen intactos con el paso del tiempo.

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El tema fue producido por el propio intérprete junto a Toni Anzis, una colaboración que aporta nuevos matices a su catálogo sin romper con la identidad musical que lo ha convertido en una de las voces más reconocidas del pop en español.

La letra recorre el recuerdo de una relación que nunca llegó a consolidarse. Sin embargo, lejos de instalarse en la melancolía, encuentra belleza en las experiencias compartidas y convierte la nostalgia en un ejercicio de gratitud por lo vivido.

Esa misma cercanía se traslada al videoclip oficial, filmado íntegramente en directo durante dos presentaciones en el Movistar Arena de Madrid. Las imágenes muestran la complicidad entre el músico y sus seguidores, reflejando la energía que ha caracterizado cada parada de su Global Tour KM0.

Aunque el sencillo ya había sido adelantado en algunas fechas del recorrido internacional, su estreno en plataformas digitales coincide con uno de los períodos de mayor actividad del artista. Después de presentarse en varios países de Latinoamérica y España, la gira continuará durante los próximos meses por Centroamérica, México y Puerto Rico.

El recorrido internacional del cantante español continuará durante los próximos meses por España, Centroamerica, Mexico y Puerto Rico. CAPTURA DE PANTALLA

Más allá del lanzamiento, la estrategia de Alborán vuelve a poner la música en el centro. Mientras muchos proyectos reservan las novedades para el final de una gira, el español ha optado por compartir material inédito en pleno recorrido, permitiendo que quienes asisten a sus conciertos sean también los primeros en descubrir esta nueva etapa.

Con casi dos décadas de carrera, el compositor ha construido una relación poco común con su audiencia: ha evolucionado sin renunciar a la honestidad que distingue sus letras. “Tiempos bonitos” confirma esa búsqueda constante por explorar nuevos caminos sonoros sin perder la cercanía emocional que lo ha acompañado desde sus inicios.

El sencillo ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales junto con un videoclip que documenta uno de los momentos más representativos del calendario de presentaciones 2026.