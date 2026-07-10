La nueva "Moana" reafirma el valor de honrar las raíces y la identidad

Moana es la nueva apuesta de Disney por el formato live action. Cortesía/ Disney Studios

MIAMI.- Este fin de semana abre en la cartelera Moana, versión live action de la exitosa película animada de Disney de 2016. En la misma estela de sus homólogos recientes como Lilo & Stitch, Aladdin, Beauty and The Beast y The Lion King, el largometraje es una adaptación fiel del material original conservando las canciones, coreografías y personajes responsables de ganarse el corazón del público.







Dwayne "The Rock" Johnson -que en la versión original prestó su voz para el personaje de Maui- regresa acompañado de Catherine Laga´aia para zarpar hacia una aventura que cambiará sus vidas para siempre. Con un mensaje poderoso sobre la importancia de honrar las raíces, la búsqueda de la identidad, la redención y el valor, Moana sigue tan actual y pertinente como su versión animada de hace una década.

En Diario las Américas conversamos con la actriz australiana Catherine Laga´aia quien encarna a Moana y con el laureado compositor, actor y productor Lin-Manuel Miranda (Hamilton, In The Heighs, Encanto). Juntos nos contaron cuáles fueron sus principales expectativas y temores con un proyecto de gran envergadura como este, cómo sus experiencias personales se ven reflejadas en su trabajo actoral y musical, las secuencias que fueron más complejas de realizar, la importancia de redescubrir Moana en la pantalla grande y la posibilidad de alguna secuela en el futuro.

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