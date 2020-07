Clarissa Molina da positivo en la prueba de COVID-19

La joven dominicana Clarissa Molina realizó una prueba casera que llegó a su hogar luego de completar un formulario, pues ante la duda era mejor estar seguros. “Envolví todo, la envío, me llegó el resultado y dice que es detectable, y dice que es positivo, que tengo el Coronavirus”, aseguró.

“No tengo ningún problema respiratorio, hago ejercicio”, explicó mientras su compañero, Raúl de Molina la interrumpía pensando que se trataba de una broma. “Te lo juro, Raúl que es de verdad”, dijo ella para responder a la duda del presentador quien pensaba que era un chiste, reseñó el portal us.hola.com.

Nervioso e incrédulo por lo que acababa de escuchar, Raúl no podía contener los nervios que hasta lo llevaron a levantarse de su silla, pues además de preocuparse por ella, sabe que tuvieron contacto personal en días pasados. “Me la hice el martes. Este sería mi séptimo día o no sé realmente desde cuándo estoy contagiada porque no he sentido ningún síntoma”, explicó Clarissa Molina, aunque no sirvió para calmar a Raúl.

Lili, también sorprendida por la situación, le pidió a Clarissa Molina que se realizara otra prueba, y le preguntó sobre los síntomas. Pero Raúl no podía con los nervios a pesar de escuchar que Clarissa hasta ahora se ha sentido bien, y que aunque la prueba que se hizo por curiosidad dio positivo, sus amigos cercanos no tienen el virus. “Voy a repetir la prueba en un laboratorio y hacerla con un profesional, ¡estaremos en contacto! Cuídense mucho por favor!”, aseguró ella en sus redes sociales.

Geraldine Bazan y Clarissa Molina.jpg Geraldine Bazan y Clarissa Molina. SUREIDY RODRÍGUEZ

Clarissa Molina es presentadora de Univision, y además de ser parte del staff de El Gordo y la Flaca, tiene presencia en algunos programas de concursos de la cadena, como Nuestra Belleza Latina.

Precisamente la semana pasada, la ex reina de belleza se reunió con otras ganadoras y participantes del certamen para recordar las mejores anécdotas de su paso en el show, y que salen al aire los domingos en la miniserie Nuestra Belleza Latina NBL El Reencuentro.

Junto a Clarissa Molina en Nuestra Belleza Latina aparecen jueces y ex reinas como Alejandra Espinoza, Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel y Migbelis Catellanos. Eso sí, Alejandra aseguró que, en todo momento, se cumple con el distanciamiento requerido para evitar contagios.

También la semana pasada, Clarissa Molina estuvo en el set de El Gordo y la Flaca, en donde se presenta ante las cámaras con un distanciamiento adecuado para proteger a sus compañeros. Sin embargo, la preocupación de un contagio queda en la mente de los seguidores de la también actriz así como de sus amigos quienes se han cuidado de manera minuciosa -como Raúl de Molina- para evitar tener COVID-19.

“Pensando en que nuestra Clarissa Molina salga bien de todo esto”, escribió Raúl para su amiga, a quien jamás pensó que vería contagiada de COVID-19.