Clarissa Molina: "Hay que estar siempre abierto al amor"

Se trata de una narrativa que ahonda en la fortaleza, el amor y el autodescubrimiento.

“Me siento muy honrada de formar parte de Perdiendo el juicio. Mara Cáceres es un personaje complejo con una historia apasionante, y me he volcado en cuerpo y alma para darle vida. Trabajar con Frank Perozo nuevamente y con un reparto y un equipo tan talentoso ha sido una experiencia increíble”, dijo Clarissa Molina.

La película, que se estrenó en Rep. Dominicana, llega a las salas de cine de Puerto Rico el 29 de agosto y el 5 de septiembre a EEUU. Completan el elenco estelar Kenny Grullón, Cheddy García, Marko, Julián Gil y Charytín Goyco.

La actriz reveló que el rol le sedujo porque la desafió actoralmente. Tuvo que moldear gestos y el acento. Además, parece estar inspirado en ella.

“Según mi productora ejecutiva, el personaje fue escrito pensando en mí. Cuando lo vi, me enamoré, porque fue un reto por su forma de manejarse y manera de hablar, con el acento más marcado de allá de la región del Cibao. Entonces me enamoré rápido del personaje, del elenco, y sentí que tenía que hacer esa película. Fue maravilloso trabajar con cada uno de ellos”, contó Molina en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Sobre el mensaje que nos deja esta historia, comentó que invita a reflexionar en cuanto a la importancia de ser agradecidos y saber aprovechar el tiempo y las oportunidades que brinda la vida.

“Creo que hay que aprovechar el tiempo que tenemos hoy y no perderlo en otras cosas. A veces ni siquiera pensamos que cada día que Dios nos da, cada despertar, es una bendición que tenemos de estar vivos simplemente. Por ahí va el mensaje, la gente va a reflexionar”, dijo.

Asimismo, Molina confesó que, al igual que sugiere el título de la película, enamorarse implica perder el juicio. Y su caso no ha sido la excepción.

“Todas las veces que uno se enamora pierde el juicio. Así que claro que sí. Varias veces ya en la vida lo que perdido”, dijo, entre risas.

Sin embargo, la modelo aseguró que vale la pena seguir intentando encontrar el amor a pesar de los fracasos. La presentadora anunció en mayo del pasado año el fin del noviazgo con el empresario Vicente Saavedra, sin revelar detalles sobre la ruptura. La pareja estuvo junta dos años. En meses recientes la prensa especializada vinculó sentimentalmente a Molina con el reguetonero Don Omar, pero luego se desmintió el rumor, por lo que al parecer continúa soltera.

“Jamás hay que cerrarse al amor. Creo que el amor mueve tantas cosas y también viene en diferentes formas: a través de la familia, del trabajo, de los hijos, de la gente te quiere o de tu pareja. Así que es importante mantenerse abierto al amor”, expresó.

A la pregunta de si considera que las relaciones amorosas sean más frágiles hoy en día, contestó: “Eso me pregunto yo porque nadie entiende nada. No lo sé, es complicadísimo. Tengo una teoría porque es bien raro todo”.

El rodaje de Perdiendo el juicio duró unas siete semanas en tres distintas ciudades de su natal República Dominicana.

“Grabar una escena desde el monumento fue maravilloso. Mentalmente me trasporté a esos días en los que disfrutábamos en familia corriendo por cada esquina y disfrutando de la brisa que casi siempre se hace sentir”, expresó.

“Todo el tiempo estábamos riendo. Cada uno decía una cosa más cómica que la otra. La pasamos increíble entre escena y escena. Se creó buena química en el set y queremos que eso se trasmita en la pantalla grande.

La ganadora de la corona del certamen Miss Dominican Republic 2015 y Nuestra Belleza Latina VIP 2016 recordó que cuando concursó tuvo que cumplir con requisitos que hoy en día han cambiado. Ya no se requiere de altura o medidas específicas para participar.

“Yo digo y la dieta que tuve que hacer, el hambre que tuve que pasar para cumplir con los requisitos de aquel momento. Es increíble como todo cambia, todo evoluciona. El mundo va a millón ahora mismo y están pasando tantas cosas que ni da tiempo para digerir. Y todo va a seguir cambiando y evolucionado. Y a mí me tocó concursar en un tiempo donde todo era a la antigua, pero ahora es un concurso diferente a lo que era antes”, expuso.

Perdiendo el juicio es la cuarta producción cinematográfica en la que Molina participa de la mano de Caribbean Films. Su debut en la gran pantalla fue en Qué León (2018), junto a Ozuna; luego vino la secuela Qué Leones (2019), y en Flow Calle: El Reality dio vida a Lía.

Otros proyectos

Adelantó que en septiembre presentará un nuevo proyecto nuevo relacionado a la creación de contenidos y cuyo eslogan es “Donde todo puede pasar”, pero no indicó si se trata de un programa de televisión o para las redes, o un podcast.

“Estoy trabajando en algo que quiero lanzar el día de mi cumpleaños (23 de septiembre). Es algo que he pensado para la gente que me sigue o para quien todavía no me conoce. Estoy trabajando en ese proyecto. Y lo estoy haciendo calladita hasta que se dé, Dios mediante”, reveló.

Además, dio a conocer en días recientes por medio de un comunicado que actuará junto a Raúl González en la comedia teatral TOC TOC (Trastornos obsesivos compulsivos), que estrena el 6 de octubre en Nueva York.