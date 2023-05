"Familia, desde siempre le he compartido todos los momentos especiales y felices sobre mi relación , en la cual, muy ilusionada, acepté la propuesta de compromiso. Hoy, me siento lista para compartirles que la relación ha finalizado", escribió a través de un storie en Instagram Nuestra Belleza Latina 2015.

"Agradezco de todo corazón el apoyo que siempre me han dado y les pido que por favor entiendan que en este momento de cambio necesito mi espacio y privacidad sobre este tema", finalizó la modelo dominicana.

Clarissa Molina-captura.jpeg Clarissa Molina pone fin a su compromiso con el empresario puertorriqueño Vicente Saavedra. Captura de pantalla/Instagram/@clarissamolina

El pasado enero, Clarissa Molina indicó que la boda fue aplazada. Sin dar mayores detalles, la exreina de belleza aseguró que la decisión fue tomada debido a que la organización no estaba surgiendo como lo esperaban.

"Decidí mover fecha porque no estaba pasando lo que queríamos. La fecha era media complicada. Habían dos cositas que venían sucediendo así que dijimos: 'No tenemos prisa, vamos a mover la fecha'", comentó durante una participación en el programa El gordo y la flaca.

Para la fecha, la dominicana de 31 años ya había manifestado que tenía su vestido de novia, los invitados y locación establecidas. "No tenemos fecha ni nada. Estamos disfrutando cada día hasta que salga la boda de nuestros sueños", agregó.

No obstante, la modelo aclaró que la suspensión de la boda no se debía a problemas en la relación sino más bien por otros proyectos que no se ajustaban a la agenda. "Nos han inventado cosas, es todo mentira yo estoy bien, estamos juntos", aseveró en El gordo y la flaca.

En marzo de 2022, la pareja se comprometió durante sus vacaciones en las Islas Vírgenes. Entonces, Clarissa Molina publicó en su Instagram las fotos del emotivo momento en el que su ex le pidió matrimonio frente al mar.

Vicente Saavedra tiene tres hijas: Gia Isabella y Ava Mar, quienes viven en Orlando; y Miabella, la menor, que vive en Puerto Rico.

En una entrevista a People, Molina declaró que lo que hizo que se enamorara del empresario fue ver como trataba a sus hijas.

FUENTE: REDACCIÓN